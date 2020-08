IL CASO

CHIOGGIA «Non ce l'ho con le discoteche, ma non mi piacciono le elargizioni a pioggia». Il vescovo di Chioggia, monsignor Adriano Tessarollo, risponde alla lettera aperta con cui un organizzatore di eventi, Mattia Gianni, lo invitava a ravvedersi circa la sua opinione negativa sui locali da ballo, produttori di «ubriacature, risse e stupri» e, soprattutto, sulla considerazione che ai lavoratori di questi locali, chiusi come misura anti Covid fino a settembre, non dovesse essere assegnato un sostegno economico statale. Il vescovo, dopo gli insulti ricevuti su facebook, per quella sua considerazione, aveva ritirato il post, senza rispondere a nessuno ma, visti i toni pacati di Gianni, ha voluto precisare meglio il suo pensiero che, ammette, «sembrava prendere di mira la sola vostra categoria». «Nei giorni scorsi ricorda il prelato - più volte avevo posto la mia attenzione sugli interventi che parlavano di distribuzione di denaro, a pioggia, a mio avviso, in tante direzioni e senza limiti, o con limiti di reddito abbastanza alti, per andare incontro a tutte le categorie. Parallelamente veniva comunicato che il debito pubblico dell'Italia era salito a 2500 miliardi. A questo punto è comparsa la notizia della chiusura delle discoteche con molte prese di posizione contrarie, e la richiesta di risarcimento per la perdita dei relativi incassi. Ho reagito scrivendo: ma quale lavoro? intendendo che si tratta di sospendere un divertimento che non sarà la fine del mondo se manca per circa un mese. E ho pure aggiunto che, oltre al pericolo per la pandemia, in questi sballi notturni' si corrono anche altri rischi. In conclusione, quindi, non ritengo che le discoteche siano organizzatrici di malavita o altro, anche se gli orari prolungati e notturni dell'attività ludica possono prestarsi ai pericoli di cui ho parlato». Detto questo, Tessarollo punta sull'aspetto economico: «Personalmente non sono favorevole ai risarcimenti generali pubblici per tante attività che in questi tempi hanno subito perdite o minori guadagni, se non dopo singola valutazione di necessità. Del resto, tempo fa ho indicato la stessa cosa anche ai preti che segnalavano la mancanza, o quasi, di offerte e la necessità di pagare bollette e assicurazioni. Ho detto di fare anche noi come gli altri, stringendo i denti e, se qualcosa viene, usiamolo per le richieste di aiuto più urgenti». «Mi scuso dell'equivoco conclude il vescovo - nell'esprimere un pensiero che può anche non essere condiviso. Vedrei più volentieri investire i soldi pubblici in ciò che produce risorse per il necessario e per l'educazione dei giovani».

Diego Degan

