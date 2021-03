DISAGI

VENEZIA I nuovi poveri del Comune di Venezia sono persone che avevano un impiego nel settore della ristorazione o del turismo, un contratto a tempo determinato o stagionale, ma anche baby sitter, colf, titolari di esercizi commerciali, artigiani, piccole partite Iva e anziani. Queste ultime categorie soprattutto a Venezia, che con l'aqua granda del novembre 2019 ha subito un mazzata non indifferente. Il triste quadro causato dalla pandemia è emerso nel corso della III commissione consiliare di ieri pomeriggio, quando la direzione Coesione sociale, che fa capo all'assessorato gestito da Simone Venturini, ha snocciolato alcuni dati.

I DATI

«Il Comune dall'emergenza a oggi non ha mai smesso di operare, non solo per garantire i servizi, ma anche per trovare nuovi modi per intercettare le esigenze. Un grande impegno economico, con la certezza e la consapevolezza che ci prepariamo ad un altro anno impegnativo», ha esordito l'assessore. La parola è poi passata al direttore Danilo Corrà, che ha spiegato come le esigenze degli ultimi anni siano state la creazione dell'agenzia di coesione sociale, l'inserimento del settore casa, ripensando l'organizzazione del lavoro, e il settore servizi alla persona. Quindi si è entrati nel dettaglio dei numeri: «L'attività con l'impatto più forte è stata l'agenzia coesione sociale, con una crescita del 300% degli accessi da parte delle persone in difficoltà. Il pronto intervento sociale ha registrato 4mila contatti in prima fase», ha chiarito Luciano Marini, prima di passare la palla alla collega Lucia Catullo. «Gli accessi nel 2019 erano stati 3047, passati a 10121 nel 2020. Cittadini che non erano mai entrato in contatto con i servizi sociali, persone impiegate nel settore della ristorazione, del turismo, impiegati stagionali, con contratti a tempo determinato, baby-sitter e colf. A Venezia soprattutto, dopo l'aqua granda, anche titolari di esercizi commerciali, artigiani e piccole partite Iva», spiega la responsabile.

NOTA DOLENTE

Altra nota dolente che fornisce un quadro della disperazione che emerge sul territorio comunale è il comportamento di chi si è recato a chiedere aiuto: «I nuovi vulnerabili - ha aggiunto Catullo - provano un certo imbarazzo, resistenza. I soggetti esprimevano richieste di soddisfacimento di bisogni primari, cioè alimentare ed economico». Una crisi senza precedenti sul territorio, che ha fatto passare gli aiuti economici da 861 a 1302 i beneficiari, a cui la spesa media è stata raddoppiata. Mentre per quel che riguarda il disagio abitativo si è passati da 185 a 388 casi. Altro capitolo riguarda la gestione della solidarietà alimentare, grazie a buoni spesa e pacchi alimentari. Se oggi ci sono attivi 681 progetti, durante l'emergenza sono stati 1016, per un totale di 6306 borse alimentari. Sui buoni spesa, il Comune ha reso noto che su 5613 domande sono state validate 3788, circa il 67%, per un valore medio di 245 euro. Il vicepresidente del Consiglio comunale Alberto Fantuzzo (Pd), nel dare atto al Comune della elevata mole di lavoro, chiede però maggiore collaborazione, dando la propria disponibilità a collaborare: «È un rammarico che si parli solo ora di questi problemi. Si è però pensato anche a chi non ha accesso a internet?». Venturini ha risposto che la scelta dell'infrastruttura informatica garantisce trasparenza, ma che comunque nessuno sarà lasciato indietro: «È uno strumento pensato per chi si è trovato in difficoltà durante il covid, ad esempio al pensionato sono riservati altri canali, perché non si tratta di chi ha perso il lavoro in questo periodo».

Tomaso Borzomì

