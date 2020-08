DISAGI SENZA FINE

BELLUNO Incidenti in moto e strade chiuse: ieri la giornata da incubo nel Bellunese non ha fatto mancare nulla. Il bilancio è di 6 moto coinvolte, due motociclisti in prognosi riservata e altri tre meno gravi. Pesante anche quello per le strade: a mezzogiorno era chiusa la statale 51 d'Alemagna a Santa Croce del Lago, riaperta alle 14. Ma tutto il giorno dopo ogni singolo incidente (5 in poche ore) si sono formate inevitabilmente lunghe code di vacanzieri che ieri affollavano le montagne.

A LONGARONE

Erano le 10.20 di ieri quando a Igne, lungo la sp 251 uno scooter è finito contro un camper. Sul posto, oltre ai carabinieri della Compagnia di Belluno, l'elicottero che ha trasportato il centauro all'ospedale di Belluno. M.C., 46ennne di Concordia Sagittaria (Venezia) è in Rianimazione al San Martino. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri nell'affrontare una curva destrorsa (al chilometro 107) in direzione Val di Zoldo avrebbe invaso la corsia opposta collidendo con l'autocaravan Trigano condotto da proprietario E.T della provincia di Udine (nato Buja), che viaggiava con la famiglia. Gli occupanti del camper sono rimasti illesi.

A FELTRE

Praticamente in contemporanea sulla Feltrina ad Anzù di Feltre il trevigiano E.S., 41 anni di Ponzano Veneto sarebbe finito a terra dopo aver perso il controllo della sua Honda Cbr 600. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Feltre il centauro stava percorrendo la strada statale verso Treviso quando è finito contro il guardrail rail. Il trevigiano è in prognosi riservata per politrauma al Santa Maria del Prato di Feltre.

ALPAGO

E in una giornata in cui gli incidenti non sembravano finire mai è accaduto anche che due moto si scontrassero tra loro. Si è verificato ieri intorno a mezzogiorno sulla statale 51 nel tratto che costeggia il lago di Santa Croce in comune di Alpago. L'incidente è avvenuto al chilometro 29+700 comune di Alpago, dove una motociclista ha attraversato la statale col suo mezzo per andare fronte lago. Forse non ha prestato attenzione o si è attardato nel completare la manovra e così è sbucata la seconda moto che viaggiava sulla statale. Sul posto l'elisoccorso e due ambulanze dell'Alpago. Il bilancio è di 3 feriti: una donna di 41 anni di Brugnera (Pn), G.G. che ieri sera era ancora in osservazione al pronto soccorso del San Martino. Poi la coppia di Eraclea (Venezia): una donna di 27 anni V.I, ricoverata in Ortopedia a Belluno e un 26enne compaesano già dimesso. Sul posto intervenuta la polizia Stradale di Belluno, oltre ai vigili del fuoco.

CORTINA

Erano circa le 13.30 quando è avvenuto un altro incidente, rigorosamente con moto coinvolta. È accaduto a Pocol di Cortina, sulla strada verso il Falzarego. Soccorso dall'elicottero un triestino 33enne portato all'ospedale di Belluno. Viaggiava in sella a una Honda cbr600. All'improvviso il centauro, D.F. 33enne residente Trieste, è finito contro una auto Ford Fiesta condotta da una cittadina tedesca 80enne. Immediatamente si sono formate lunghe code e in tanti hanno pensato a conseguenza molto gravi vedendo l'arrivo dell'elicottero di Pieve di Cadore. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Cortina che hanno effettuato i rilievi e ricostruito l'accaduto. La donna procedeva con direzione di marcia Cortina-Pocol e al momento di svoltare a sinistra in un parcheggio non si sarebbe accorta dell'arrivo della moto, causando di fatto l'incidente. Il motociclista è stato elitrasportato all'ospedale San Martino di Belluno e tenuto in osservazione al pronto soccorso per un trauma cranico.

