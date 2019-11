«Disagi limitati». E il sito del Comune finisce sotto accusa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAVENEZIA «Una volta raggiunto il picco massimo (che dura comunque poche ore) l'acqua inizia a defluire fino a lasciare, come unica traccia, le strade bagnate come quando piove». E ancora: «L'alta marea? rappresenta nella stragrande maggioranza dei casi un disagio limitato sia per i veneziani, che per i turisti».Sono due delle affermazioni, contenute nella sezione Faq (domande frequenti) del sito del Comune sull'acqua alta. Frasi che hanno infiammato i social nella giornata d ieri. Affermazioni ritenute inaccettabili dai veneziani...