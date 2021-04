Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

DISAGI E TENSIONIPORTOGRUARO Code e disagi al punto vaccinazioni di Portogruaro. Sono state due ore critiche quelle che hanno aperto ieri l'attività vaccinale al centro Polins dell'Eastgate Park. Nel primo giorno di prenotazioni online, che assegnavano un orario preciso alle persone che erano interessate (in questo caso l'invito era rivolto alle classi 1944 e 1945 del mandamento) in tantissimi si sono presentati in anticipo, prendendo...