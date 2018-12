CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DISAGI DI STAGIONEPORDENONE Arriva la prima ondata di influenza e il Pronto soccorso dell'ospedale di Pordenone è preso d'assalto e va in tilt. Negli ultimi tre giorni - in concomitanza con l'incremento delle sindromi influenzali - si è registrato un forte incremento di accessi al Pronto soccorso. Non sono mancati alcuni disagi dovuti alle lunghe attese (se il codice è bianco o verde necessariamente il tempo di attesa si allunga per lasciare la precedenza ai codici alti) che hanno costretto i pazienti a rimanere ad aspettare anche per ore....