IL CASO

TREVIGNANO A quella maestra di sostegno, ma anche a tutte le altre del gruppo classe, oltre che a bambini e genitori, voleva dire un grazie speciale. Che non rimanesse confinato fra le mura di una scuola. Così, Sabrina Bisiani, mamma di Federico Innocente, ragazzino dodicenne affetto dalla sindrome di Smith Magenis, che comporta vari disturbi comportamentali, difficoltà nella parola e iperattivismo, ha scelto la via della radio. Una lettera alla Pina di Radio Dj, che a sua volta giovedì ha fatto pubblicamente da tramite, nella sua trasmissione, con Elisa Grazia Ferraro, la maestra in questione, e con la comunità di Falzè. Perché avere un bambino speciale dà un lato è fonte di gioia ed emozioni, dall'altro, però, può diventare causa di sofferenza ed emarginazione.

SOSTEGNO E AMORE

Parole sconosciute per Federico e la sua famiglia. Perché lui, in questi cinque anni alla scuola primaria di Falzè, è stato vissuto da tutti come un dono e una risorsa, non certo come un intralcio. «Federico - spiega la mamma - è arrivato alle elementari un anno dopo gli altri, per nostra precisa scelta. E si è trovato di fronte cinque anni di esperienze bellissime». Indubbiamente, la regia è stata dell'insegnante di sostegno Elisa, ma tutti hanno lavorato per e con Federico. «Siamo partiti da un 20 per cento del tempo scuola trascorso in classe e il resto fuori - spiega la mamma - alla fine, la percentuale si è ribaltata. E anche quando Federico lavorava fuori, secondo un preciso calendario, gli altri bimbi stavano con lui».

L'AFFETTO DEI COMPAGNI

Molti argomenti, inoltre, sono stati spiegati attraverso uscite didattiche, proprio per riuscire a coinvolgerlo. «La maestra se lo è anche portato per due giorni in gita a Verona - confida la mamma - Un'esperienza indimenticabile». E tutto il contesto è sempre stato positivo. «Nessuno mi ha mai fatto pesare le manifestazioni fisiche di Federico - prosegue la mamma - e anche quando mi è capitato che fuori dalla scuola si buttasse per terra o avesse delle crisi non ho mai provato vergogna né frustrazione. Perché tutti gli hanno sempre voluto e gli vogliono bene per com'è e per tutti è diventato una sorta di mascotte, compresi gli alpini e i nonni, con i quali ha collaborato a un giardino sensoriale a scuola. E tutti, in giro per il paese, quando lo incontrano lo salutano. Proprio come un caro amico». Anche il problema della didattica a distanza è stato in qualche modo superato. Senza tante piattaforme ma solo con la buona volontà. «La maestra - prosegue Sabrina - organizzava delle chiamate whatsapp di gruppo. E Federico era contento». Ora il passaggio alle medie. Federico non sarà solo. Perché Elisa, il suo angelo, lo accompagnerà per mano nel nuovo mondo. Con un biglietto da visita fatto di amore e integrazione. Le parole chiave della scuola che piace. Quella vera.

Laura Bon

