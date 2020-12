DISABILITÀ Se durante il lockdown tra marzo e maggio per loro i problemi sono stati moltiplicati varie volte, adesso è ancora peggio. Si tratta delle persone con disabilità alle quali giusto oggi è dedicata la Giornata internazionale delle persone con disabilità, mentre il prossimo 13 dicembre ricorre il 14. anniversario della Convenzione Internazionale sui Diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea Generale dell'Onu nel 2006. Ebbene, nonostante le giornate celebrative, le condizioni reali di vita delle persone disabili durante quest'emergenza Covid sono notevolmente peggiorate: «Quando saltano le organizzazioni sociali, quelle sanitarie e la scuola, è purtroppo naturale che a pagare siano le persone più fragili - afferma Giampaolo Lavezzo, presidente dell'Associazione Uno Nessuno Centomila -. Già dal mese di marzo abbiamo sperimentato la solitudine delle persone con disabilità e delle loro famiglie, lasciate sole nella cura e l'assistenza dei soggetti più gravi. Innumerevoli gli ospiti di comunità e residenze protette, che per mesi non hanno avuto la possibilità di intrattenersi con i propri cari. Situazioni che si sono ripresentate in forma ancora più grave, con questa seconda ondata». In questi mesi, oltretutto, i media diffondono discussioni sulle difficoltà di curare sempre più malati e sulle decisioni che i medici potrebbero essere costretti a prendere, privilegiando i pazienti con più aspettative di vita a causa della carenza di posti letto nei reparti di terapia intensiva. «Farebbe saltare in un solo colpo tutti i diritti umani per far posto al diritto del più forte, alla legge della Giungla - conclude Lavezzo -. Ogni risposta alla pandemia dovrà essere inclusiva per tutelare i diritti e le esigenze delle persone con disabilità, mettendole al centro di tutti gli sforzi. È questo il forte messaggio, diffuso in questi giorni dall'Edf il Forum Europeo sulla Disabilità». (e.t.)

