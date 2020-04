Dovrebbero riprendere da oggi le prime attività di fisioterapia per i disabili gravi e gravissimi e per i malati di Sla. Dopo il blocco, deciso dalla Regione il 13 marzo, dunque, i disabili potranno ricominciare le terapie. La Regione, infatti, in considerazione della gravità della pandemia da corona virus aveva autorizzato, a partire dal 13 marzo, solo le terapie urgenti o non differibili, ma i malati cronici come i disabili gravi e gravissimi e i malati di Sla non rientrano in questa casistica. Ora si è trovato il modo di superare il blocco dando mandato ai medici di base e agli specialisti di prescrivere le cure visto l'aggravarsi della patologia. Significa cioè che i medici prescriveranno le terapie riabilitative a partire dalla constatazione che, nel mese trascorso dall'interruzione delle cure, i malati sono regrediti e quindi aggravati. Dunque, pur non rientrando nelle categorie dell'urgenza o della non differibilità, adesso i disabili dovranno, entro i 10 giorni previsti dalla normativa, ricevere le cure dei fisioterapisti. Le associazioni dei disabili si stanno già mobilitando per mettere i fisioterapisti nelle condizioni di sicurezza necessarie per accedere alle abitazioni dei disabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA