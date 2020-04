Il presidente della Consulta regionale disabili Mario Brancati chiede con forza all'Ufficio scolastico regionale di intervenire «con la massima urgenza» per «emanare tutti i provvedimenti necessari per sostenere gli alunni con disabilità che non possono utilizzare i sistemi di didattica a distanza. Appare evidente infatti che per questi studenti la perdita dell'attività di un'intera parte dell'anno scolastico provocherà notevoli danni». Brancati suggerisce «previa verifica e mappatura dell'effettiva situazione di difficoltà di tutti gli studenti con disabilità iscritti nei diversi istituti scolastici, di ipotizzare la possibilità, laddove non si possano utilizzare o non siano efficaci strumenti di supporto alla didattica a distanza, che le istituzioni scolastiche attivino la continuità dell'insegnamento attraverso la presenza dell'alunno con disabilità e dell' insegnante di sostegno in ambiente neutro (ad esempio aule scolastiche dedicate) in rapporto uno a uno e con l'uso di tutti i dispositivi di sicurezza necessari». Ma sottolinea «l'importanza, in questo momento di comune difficoltà, di sostenere con particolare attenzione bambini e ragazzi già per loro condizione maggiormente fragili cercando di mantenere, per quanto possibile, una continuità nei rapporti e nelle attività didattiche con le figure di riferimento».

