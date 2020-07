L'ORGANIZZAZIONE

BELLUNO Le linee guida per il rientro in classe ci sono e i presidi hanno già iniziato a lavorare per decidere come procedere. La distanza di un metro tra gli alunni consente diverse soluzioni e di mantenere unite le classi. Il rebus, oltre ai trasporti, per le scuole primarie e secondarie resta la mensa. I problemi al centro di incontri tra i dirigenti delle scuole elementari e medie e i Comuni in questi giorni.

AL RENIER

Il liceo Renier di Belluno è la scuola più popolosa della città e provincia. L'organizzazione quindi è una vera e propria sfida, ma la dirigente scolastica Violetta Anesin ha già diverse ipotesi in mente. «Ci hanno detto - spiega - che l'ufficio scolastico regionale darà un supporto importante sul censimento dei locali scolastici e ci aiuterà sulla base delle planimetrie, dati di superficie e altro. In base a questo ci dovrebbe essere una specie censimento degli spazi e la determinazione di quanti alunni possono stare in un plesso. Da lì poi cercheremo di capire se dovremmo dilatare, facendo più turni». Ma le classi resteranno unite e le turnazioni saranno per la didattica a distanza. «È un'idea - prosegue la preside del Reneir - per le classi dei più grandi: la maggioranza resta in aula e 5 o 6 alunni a rotazione potrebbero seguire le lezioni da casa. Sarebbe invece critico per le prime, che non conosciamo e in questo caso si pensa di fare scuola in presenza sempre». La preside del Renier fa anche degli esempi: «Se una classe è di 28 ragazzi, 20 possono lavorare in presenza e 8 a distanza, o 14 su due aule diverse delle quali la seconda vede i contenuti della prima in sistema in videoconferenze». Ma il grosso del lavoro spiega sarà da metà agosto in poi: lì si dovranno concretizzare le ipotesi astratte anche in base alla situazione epidemiologica reale.

I PIÙ PICCOLI

«Per le scuole d'infanzia, primaria e medie - spiega la dirigente Bruna Codogno dell'istituto comprensivo Tina Merlin (Sopracroda, Mur di Cadola, Quartier Cadore, Fiammoi, Cavarzano, e la scuola media Nievo) - l'idea delle teleconferenze non è praticabile. Ho trovato le linee guida non male: sono fattibili. Per le classi di 25-26 alunni stiamo ragionando di collocarle in aula magna o in laboratorio. Le aule sono in media di 43-45 metri quadri, ci stanno 22-24 alunni. Il mio compito della prossima settimana sarà quella di andare a misurare nelle varie strutture, ma sono fiduciosa». «Abbiamo cominciato dalla scorsa settimana l'interlocuzione col Comune -prosegue - per capire bene cosa si può fare per le mense e si sta pensando di far mangiare gli alunni il proprio pasto nell'aula in cui lavorano». Infine la preside afferma: «Se siamo bravi potremmo fare diventare questa cosa un opportunità per avere aule migliori, delimitare spazi in maniera funzionale. Ma didattica a distanza direi basta: era un emergenza, ora rischiamo di perderci per strada gli alunni più fragili». Anche il dirigente delle medie e elementari feltrino lunedì ha incontrato il Comune di Feltre per mettere a punto il piano della ripresa.

Olivia Bonetti

