ECONOMIA

VENEZIA Cambio al vertice della sezione turismo di Confindustria Venezia - area metropolitana di Venezia e Rovigo. Salvatore Pisani, direttore generale dello Splendid Venice, è subentrato all'ex presidente François Droulers. Un cambio all'insegna della continuità: «Sì - conferma il neoeletto -, i progetti avviati dalla precedente gestione non saranno accantonati perché toccano temi interessanti, come la lotta all'abusivismo, la destagionalizzazione degli eventi e lo sviluppo del tema cultura». Le parole chiave della nuova amministrazione saranno solidarietà, alleanza, individuazione di nuovi trend, turismo di qualità e spazio agli eventi. Sono queste infatti le variabili individuate da Pisani per il suo mandato biennale. Il manager parte con umiltà: «È il momento di approfondire i vari temi e capire dove fosse arrivato il Consiglio precedente». L'importante sarà fare rete, in modo da essere in grado di rispondere a una domanda che si spera crescente, dopo l'abisso infernale toccato con il covid. Quindi sviluppare un programma congruo di offerte culturali che individuino anche nei giovani il bacino di visitatori della città. Perché l'obiettivo principale è guidare il turismo verso una qualità più elevata che consenta agli ospiti di comprendere al meglio le bellezze della zona, approfondendo le varie offerte in contrapposizione al mordi e fuggi. «Dobbiamo trovare la capacità di parlare ai nuovi consumatori, comprendendo i nuovi trend. Dobbiamo farci trovare pronti anche ad aspetti come la digitalizzazione e le nuove abitudini», continua Pisani. Il neopresidente continua il suo ragionamento: «Il territorio soffre un posizionamento sbagliato, si deve cancellare l'aspetto di esperienza negativa legata all'ultraturismo, facendo capire che è un'area così diversificata e dettagliata in cui al suo interno si sposano molte opportunità». E proprio l'eterogeneità del territorio dovrà essere il punto di forza: «Cultura, enogastronomia, balneazione e tutto quanto ci ruota attorno devono essere variabili in grado di allungare la durata del soggiorno. Serve una revisione alta anche dal punto di vista della comunicazione e della percezione con cui ci vedono al di fuori del nostro territorio». Pisani ha poi offerto una considerazione sul momento del mercato turistico: «Viviamo in una realtà che sta rispondendo meglio del resto del mondo al post virus, le aspettative sono migliori a quelle prospettate pochi mesi fa e non può che esserci ottimismo perché la nostra zona è in grado di esprimere elevata reattività. Gli ottimi risultati che arriveranno saranno anche il frutto di un lavoro di squadra». A Pisani è arrivato anche il benvenuto da parte del presidente di Confindustria Venezia Vincenzo Marinese: «Gli rivolgo le mie congratulazioni e un sincero augurio di buon lavoro. Venezia è rinata mille volte, sapendosi rigenerare ad ogni difficoltà attraversata ed è strettamente connessa al resto del Veneto. Questo le consentirà di guardare con fiducia a nuovi orizzonti».

T.Bor.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

