SCELTA PRECAUZIONALE

Un dipendente comunale è risultato positivo al coronavirus e il sindaco Daniele Pavan decide la chiusura dell'intero municipio. Palazzo Cappello, la quattrocentesca sede municipale di Meolo, è stata chiusa ieri con un'ordinanza del sindaco e rimarrà sbarrata per tutta la settimana, in attesa di un intervento di sanificazione di tutti gli uffici. Una misura drastica, quella decisa da Pavan: non era mai capitato che si arrivasse a chiudere un municipio dopo aver riscontrato un caso di contagio da Covid-19. «L'individuazione del dipendente comunale contagiato è avvenuta con uno screening preventivo - chiarisce il sindaco Pavan - Essendo venuto a contatto con una persona positiva, gli è stato fatto il tampone, ed anche lui è risultato positivo. Ma è asintomatico, sta benissimo, non ha alcun sintomo dell'infezione. Fortunatamente già dal 12 marzo scorso svolgeva da casa il telelavoro, per cui non ha più avuto contatti con il personale del Comune né con i cittadini in orario di ricevimento del pubblico. Di fatto ha quasi completato la quarantena di 14 giorni, che scadrebbe domani, giovedì 26, ed aspetta che il nuovo tampone risulti negativo».

Perché allora chiudere l'intero municipio? «Gli uffici comunali sono abbastanza promiscui - precisa il sindaco - per cui gli spazi comuni, i distributori, i bagni, le scale possono essere stati aree di potenziale contagio per i dipendenti e il pubblico. Chiudiamo tutto il municipio in via precauzionale e facciamo un intervento di sanificazione. Solo l'ufficio protocollo viene trasferito nella sede staccata di piazzale Donatori del Sangue, mentre tutto il resto del personale comunale lavorerà da casa. Devo complimentarmi con l'ufficio tecnico che da tempo ha promosso l'utilizzo del sistema Cloud, che permette l'accesso a tutti i dati e gli atti del Comune per lavorare dall'esterno e quindi è stato facile per noi attivare una forma di smart working». Adesso sarà fatto il tampone a quanti, dipendenti e cittadini, si sono recati in municipio? «Ho chiesto io all'Ulss 4 di fare i tamponi- sottolinea Pavan -ma mi è stato detto che la priorità in questo momento è farli a medici e operatori sanitari».

Emanuela Furlan

