IL CONTAGIO

BELLUNO Si riaccende l'incubo Covid nelle case di residenza per gli anziani. Ma l'azienda sanitaria tranquillizza, «Già attive tutte le iniziative di sanità pubblica previste per il contesto». Il dubbio dei giorni scorsi è diventato certezza e, alla fine, ha fatto scattare l'iter dei tamponi a tappeto per tutti i contatti stretti della persona, compresi gli anziani della casa di riposo Maria Gaggia Lante di Cavarzano.

PICCOLO FOCOLAIO

Il piccolo focolaio delle ultime ore coinvolge infatti un dipendente di Sersa, che con tampone eseguito il 9 settembre all'interno del programma di screening a cui il personale della municipale è sottoposto ogni 20-30 giorni, è risultato positivo al Covid 19. A darne notizia è stata la stessa Sersa, con un breve comunicato apparso sulla propria pagina Facebook e ieri le comunicazioni dell'Usl 1 Dolomiti hanno confermato il piccolo focolaio che, oltre al dipendente, sembra ora coinvolgere anche due familiari del lavoratore. «Il dipendente, asintomatico, è assente dal servizio da inizio settembre ha fatto sapere la Sersa, tranquillizzando con i numeri seguenti famigliari e ospiti -. Il numero di referti dei tamponi di screening eseguiti nelle giornate dell'8, 9, 10 settembre sono attualmente 298 tutti negativi: 138 riferiti agli ospiti, 160 ai dipendenti, corrispondenti al 96% della popolazione del nostro centro di Servizi». L'operatore sanitario è già isolato e con lui sono risultati positivi due famigliari. All'interno della Gaggia Lante sono scattate tutte le misure di sanità pubblica del caso. Da martedì, infatti, ha preso il via l'iter per eseguire 4 tamponi in sequenza nell'arco di 14 giorni a tutti i contatti stretti del dipendente, compresi gli anziani ospiti del nucleo interessato dal lavoratore. Per ora non si conoscono gli esiti né sono state diffuse notizie di positività tra gli anziani, ma per precauzione le visite sono state sospese almeno per tutta questa settimana. Non sono le unica positività emerse ieri, quelle legate al centro per anziani.

NUOVI CASI

Sono complessivamente 8 i nuovi casi di positività, oltre ai tre di cui sopra anche un bambino di 8 anni rientrato dalla Sardegna con sintomi riconducibili al Covid; non aveva ancora iniziata la frequentazione delle lezioni, per cui non scatteranno le misure previste per la classe. Inoltre, due coniugi entrambi con moderata sintomatologia, diagnosticati in Pronto Soccorso e poi isolati a domicilio e un'altra coppia, mamma e papà di un caso già confermato. Prosegue, in parallelo, l'attività verso chi è rientrato da località a rischio: ad un mese dall'attivazione dei tamponi di controllo sui soggetti rientrati da alcuni Paesi stranieri e dalla Sardegna sono stati eseguiti e refertati oltre 2.100 tamponi A.Tr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA