BELLUNO Quando venti giorni or sono il nostro giornale incontrò il vescovo di Belluno-Feltre, monsignor Renato Marangoni, aveva già espresso i suoi timori: «Pasqua è il 12 aprile: non mi illudo che sarà possibile celebrarla come sempre. Magari accadrà che lo faremo, se nuove disposizioni lo consentiranno, con le cautele che garantiscono una distanza di sicurezza fra i fedeli; ma al momento non lo possiamo sapere».

LE INDICAZIONI

Quel momento è ormai alle porte e probabilmente le decisioni della diocesi arriveranno nelle prossime giornate o già oggi e si atterranno alle linee guida fissate dal Decreto della Congregazione per il Culto divino e la Disciplina dei sacramenti che la Santa Sede ha emesso lo scorso 25 marzo. Si tratta di indicazioni che poi le singole chiese locali dovranno declinare.

«Dal momento che la data della Pasqua non può essere trasferita esordisce così il decreto firmato dal cardinale prefetto della Congregazione - nei paesi colpiti dalla malattia, dove sono previste restrizioni circa gli assembramenti e i movimenti delle persone, i vescovi e i presbiteri celebrino i riti della Settimana santa senza concorso di popolo e in luogo adatto, evitando la concelebrazione e omettendo lo scambio della pace». I fedeli saranno poi «avvisati dell'ora d'inizio delle celebrazioni in modo che possano unirsi in preghiera nelle proprie abitazioni».

QUARESIMA IN DIRETTA

Nello stesso documento si indicano come aiuto «i mezzi di comunicazione telematica in diretta, non registrata». Ed è così che oltre al vescovo che ha celebrato tutte e cinque le messe della Quaresima a vantaggio delle telecamere di Telebelluno, hanno fatto anche alcuni sacerdoti. Fra questi don Luigi Del Favero, parroco di Candide, che sta registrando dei messaggi settimanali che poi invia ai propri parrocchiani e che sono stati pubblicati anche facebook; altrettano ha fatto don Vito De Vido, parroco di Canale d'Agordo; e con lui anche don Vito Parissenti, parrocchia di San Vito e Borca di Cadore. Ma sicuramente ci sono altre parrocchie che stanno sperimentando la spiritualità a distanza.

LAVANDA DEI PIEDI

Quella che comincia lunedì prossimo è la Settimana santa, appunto, che precede la Pasqua. E domenica 5 aprile è la Domenica della Palme, di solito scandita in tutte le parrocchie, oltre che dalla messa, anche dalla processione. Poi dopo i primi tre giorni, i riti entrano nel vivo dal giovedì. Ogni anno al mattino la chiesa cattedrale di Belluno accoglieva i sacerdoti a tutta la diocesi. Cosa che evidentemente non potrà accadere. Per la celebrazione della sera, invece, la Santa Sede ha chiarito: «La lavanda dei piedi, già facoltativa, si ometta. Al termine della messa si ometta anche la processione». Il Venerdì invece è un giorno senza celebrazioni e l'invito che arriva da Roma è quello di predisporre «una speciale intenzione per chi si trova in situazione di smarrimento, i malati, i defunti». Limiti sino previsti anche per la messa delle vigilia di Pasqua.

RINVIO A SETTEMBRE

Se la Pasqua non può essere trasferita, lo potranno le «espressioni della pietà popolare e le processioni che arricchiscono i giorni della Settimana santa e del Triduo pasquale: a giudizio del vescovo diocesano si legge nel decreto in arrivo dal Vaticano - potranno essere trasferite in altri giorni convenienti, ad esempio il 14 e 15 settembre». Sono queste le indicazioni generali che il vescovo Marangoni forse già oggi adatterà alle esigenze bellunesi.

Giovanni Santin

