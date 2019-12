Diminuiscono i furti È allarme per le truffe

LA FOTOGRAFIA

UDINE Il trend dei reati nel 2019 è continuato a calare in Friuli, con un -7 per cento sull'anno precedente. Dati invece in controtendenza quelli delle truffe, soprattutto informatiche, che hanno superato le 1.800 denunce. Da non sottovalutare i casi dei furti sulle auto, complici probabilmente le disattenzioni degli automobilisti. Infine aumentano del 50 per cento, ma in virtù di una maggiore vigilanza e presidio, i rintracci di stranieri irregolari (68 nell'ultimo anno).

Parte da queste istantanee il bilancio dell'attività dell'Arma dei carabinieri del Comando provinciale di Udine con il comandante provinciale colonnello Alfredo Vacca che ieri ha tracciato la panoramica dell'attività da parte delle 53 stazioni sparse capillarmente sull'intero territorio friulano. Sono stati 11.070 i delitti perseguiti negli ultimi 12 mesi, di cui 2.142 scoperti; 231 le persone arrestate, 3.086 quelle denunciate. Arrivano a 346.160 le ore di servizio svolto, 197.940 le persone identificate, 133.392 i mezzi controllati attraverso i dispositivi periodici e straordinari tra i vari centri nevralgici della provincia. Sono 33.544 le richieste di pronto intervento ricevute, di cui 1.790 per dissidi privati, 52 risse, 574 disturbi alle persone; 2.300 gli incidenti stradali, 345 gli investimenti di animali, 947 le persone o auto sospette. «È un dato che conforta - ha commentato il comandante -. È una realtà in cui c'è ancora fiducia nelle istituzioni. Sono stati 1.101, invece, i soccorsi. Sul fronte dell'ordine pubblico, sono state garantite 22.911 ore di attività da parte dei militari; 68 i clandestini rintracciati sul territorio. Per quanto riguarda i furti, 5.533 quelli perseguiti, di cui 351 con autori noti, 44 le rapine, 1.846 le truffe o frodi informatiche. Per quanto riguarda la materia degli stupefacenti, 224 i delitti perseguiti, 49 le persone arrestate, 173 quelle denunciate, 123 le segnalate in Prefettura quali assuntori. I sequestri hanno permesso di recuperare 1,3 kg di cocaina, 0,16 di eroina, 7,4 di hashish, 25,6 di marijuana, 42 piante di cannabis e 37 dosi di Lsd.

«I rintracci sono avvenuti soprattutto nella fascia della Bassa friulana, circa il 50% in più rispetto allo scorso anno - ha spiegato Vacca una cifra non indicativa di un maggior afflusso ma di un maggior controllo del territorio». Quest'anno, ha spiegato il comandante «si è registrato un maggior numero di minori stranieri non accompagnati: venticinque, 12 dei quali erano minori soli provenienti dal Kosovo». Gli altri minori rintracciati sono stati perlopiù afghani e pakistani in arrivo con altri gruppi di persone, tra cui anche adulti. Un cittadino iracheno è stato arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

L'Arma friulana, presente sul territorio della provincia con 53 stazioni, si occupa di circa l'85 per cento dei fenomeni delittuosi. «La situazione sul territorio è soddisfacente, non si sono registrate grosse emergenze, ma c'è una strisciante sensazione di insicurezza dei cittadini, soprattutto a seguito dei reati predatori. Il mezzo per contrastarla è la presenza sul territorio», ha aggiunto il comandante, spiegando l'impegno nell'aumentare la presenza e la vigilanza sul territorio, in crescita rispetto all'anno precedente, con circa mille servizi in più. In controtendenza invece il fenomeno dei furti nelle auto (+17%), passati da 850 a mille casi nell'anno. Costante è il numero delle rapine: sono state 44, diverse delle quali avvenute in strada e cominciate come furti. Non si sono invece registrati picchi rispetto allo scorso anno per quanto riguarda i reati in materia di sostanze stupefacenti.

