(t.g.) In Slovenia si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel e tra i primi segnali di ripresa c'è la decisione di accorciare i giorni di quarantena precauzionale. Con circa 1200 casi su 35mila test effettuati, 53 decessi e 35 pazienti in terapia intensiva, la repubblica ha deciso di attivare un nuovo regime di isolamento in vigore da Pasqua che riduce da 14 a 7 giorni la quarantena obbligatoria di chi entra in Slovenia. Chi ha residenza permanente o temporanea in territorio sloveno dovrà rimanere a casa. In caso di impossibilità, in collaborazione con la Protezione Civile slovena, verrà identificato un luogo alternativo a spese del soggetto. Chi non ha residenza slovena, potrà varcare il confine solo dopo aver fornito un indirizzo in cui essere alloggiato. Rimane il divieto di uscire di casa durante tutta la quarantena. Il via libera sarà dato solo in caso di negatività al test obbligatorio anti Covid-19. La quarantena sarà estesa di una settimana sia in caso di test positivo, rifiuto o impossibilità ad essere sottoposto a tampone. La nuova normativa si applica anche ai lavoratori stranieri non transfrontalieri con il datore di lavoro che dovrà provvedere alla quarantena. I transfrontalieri potranno continuare ad attraversare i pochi valichi aperti. Le limitazioni non sono applicate al traffico delle merci o ai passeggeri che passano la frontiera per rimanere in Slovenia per meno di 24 ore. Esenti anche i cittadini di Austria, Italia e Ungheria che possiedono una casa o un terreno, così come gli agricoltori che li lavorano. Continueranno ad essere respinti gli stranieri che presentino sintomi evidenti di Coronavirus.

