DIGITALIZZAZIONE

MESTRE Ieri il Distretto dell'Ulss di via Cappuccina è stato sanificato. Si tratta di un'operazione che viene fatta nel caso il posto sia stato frequentato da persone che sono state in contatto con positivi al coronavirus. La sanificazione, che è fatta in modo da rendere del tutto agibili i locali, ha interessato tutti i locali del Distretto. Ma, al di là del caso contingente della sanificazione di via Cappuccina, in generale ormai non si può più andare di persona al Distretto per le pratiche normali come il cambio di medico. Si tratta di una novità introdotta grazie al coronavirus l'8 marzo.

In realtà l'Ulss Serenissima stava approntando da molto tempo il programma informatico per facilitare la digitalizzazione anche di queste pratiche burocratiche. Dunque adesso si fa tutto via mail. Per cambiare il medico di base ad esempio bisogna mandare una mail a cambiomedico@aulss3.veneto.it e il personale adddetto vi ri-manderà, sempre via mail, tutte le istruzioni e i moduli da compilare, che dovrete restituire sempre via mail. Basta poi aggiungere la foto di un documento d'identità ed è fatta. Questa novità vale per tutti i Distretti di Venezia, Mestre, Marcon, Quarto d'Altino. Non è una novità di poco conto visto che, quando un medico di base va in pensione, ci sono almeno un migliaio di pazienti che devono scegliersi un nuovo medico di famiglia. Questo vale anche per l'attribuzione di un pediatra al nuovo nato, l'assegnazione di un medico di base a persona domiciliata qui, ma proveniente da altra regione, e vale pure per l'esenzione per patologia e per invalidità. Teniamo presente che da questo momento in poi, tra l'altro, ci sarà sempre più bisogno di questo servizio anche per coloro che, in base alle nuove norme entrate in funzione per l'emergenza Covid 19, devono accedere alle nuove esenzioni derivanti dalla crisi economica. Si tratta di procedure che finora erano fatte direttamente allo sportello del Distretto e bastava presentarsi per risolvere in un attimo il problema. Adesso l'Ulss 3 Serenissima punta ad accelerare la digitalizzazione di tutte le procedure burocratiche e l'emergenza paradossalemnte sta dando una mano non da poco. E gli utenti? Pare che con gli smartphone tutti riescano a destreggiarsi abbastanza bene perchè i moduli sono in word e il resto lo si fa con le foto dei documenti. In ogni caso par di capire che tutti abbiano a portata di mano un nipote in grado di risolvere il problema in un battibaleno. (m.dia.)

