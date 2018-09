«Digitale, fondamentale fare squadra Noi con le imprese ci siamo riusciti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I DATIUDINE «Tutte le iniziative che vanno nella direzione di creare un network o una community, una comunità, sui temi del digitale e dell'innovazione sono fondamentali. Non c'è il rischio che una si sovrapponga ad un'altra: è sempre un qualcosa in più che arricchisce il panorama». Così, in linea di principio, Francesco Contin, project manager del distretto delle tecnologie digitali (Ditedi), promuove sul campo l'idea dell'informatico blogger che sta per lanciare due siti made in Friuli rivolti agli appassionati, con l'obiettivo di...