SANITÀ

BELLUNO Un positivo su due, in provincia, ha la variante inglese. È ciò che sta emergendo dalle tranche di tamponi che, quasi ogni settimana, il laboratorio di Microbiologia di Belluno analizza e invia all'Istituto Zooprofilattico di Padova per il sequenziamento. Si tratta di un virus che si trasmette più facilmente da una persona all'altra e che dura di più. Quindi un positivo risulta contagioso per più tempo. Su un totale di 66 campioni bellunesi, esaminati a Padova, ne sono stati individuati 23 con variante inglese. Esattamente un terzo.

UN PASSO INDIETRO

Per spiegare questi numeri è necessario riavvolgere il nastro di circa un mese. I primi campioni inviati dall'Usl 1 Dolomiti all'Istituto Zooprofilattico avevano fatto emergere che la variante inglese era presente in un campione su 5 di quelli analizzati (in totale erano stati scoperti 6 casi con la variante britannica). Come si è arrivati però a 23? Ebbene, dei 20 campioni inviati nella seconda metà di febbraio, 17 avevano la variante inglese. Anche in questo caso occorre una precisazione. Quei 20 campioni non sono stati pescati a caso dal mare di nuovi positivi. La Microbiologia di Belluno ha inviato quelli che erano già stati selezionati, come possibili variante inglese, sulla base di evidenze preliminari. «Anche il nostro laboratorio spiega Eliana Modolo, responsabile della Microbiologia di Belluno è impegnato come molti altri in Italia e nel mondo nello studiare le varianti virali del covid. È evidente che questo studio comporta una ricerca mirata, con una probabile sovrastima del fenomeno, anche se appare chiaro che il nostro territorio come molti altri è fortemente interessato da questa nuova circolazione virale, stimabile nel 50% dei campioni esaminati». La stima, quindi, è che un positivo su due abbia la variante inglese. «Questo importante rilievo fa notare il dottor Sandro Cinquetti, direttore del Dipartimento di Prevenzione rende probabilmente ragione dei focolai epidemici a veloce sviluppo che stiamo registrando in questi giorni nel nostro territorio e conferma ancor più la necessità di mantenere fortemente attive tutte le misure di contenimento epidemico». Nell'occhio del ciclone c'è Pieve di Cadore dove i casi sono schizzati verso l'altro a causa di un operaio bellunese che ha contagiato, in modo inconsapevole, una famiglia del luogo. «Per ora conclude Cinquetti non c'è stato un allargamento di quel focolaio ma stiamo monitorando la situazione. In questa fase di bassa copertura vaccinale rimangono fondamentali i provvedimenti e il comportamento dei singoli cittadini».

BOLLETTINO

Intanto anche ieri c'è stato il decesso di un paziente positivo: un 78enne ricoverato in pneumologia covid a Feltre. Oggi e domani, a proposito di vaccinazioni, sarà il turno dei nati nel 1941 che dovranno raggiungere il drive-in al San Martino di Belluno. Chi fosse impossibilitato a venire potrà recuperare nelle sedi di Tai di Cadore (15 marzo), Agordo (16 marzo) e Feltre (17 marzo). Poi toccherà alla classe 1940, già convocata per il 14-15-16 marzo. Nel frattempo l'Usl 1 Dolomiti sta inviando le lettere alle persone nate nel 1939 e nel 1938. Si tratta di circa 4 mila persone. Queste le giornate previste per classe 1939: 26 marzo Feltre; 29 marzo a Feltre e Tai di Cadore; 30 marzo Agordo; 31 marzo e primo aprile a Belluno. Mentre per la classe 1938: 6 aprile ad Agordo; 7 e 8 aprile a Belluno; 9 aprile a Tai di Cadore e Feltre; 10 aprile a Feltre. Le persone che non possono spostarsi potranno richiedere la vaccinazione a domicilio. DP

