VENEZIA «Parole di speranza, ma anche aiuti concreti», per evitare che si ripetano tragedie come il suicidio di Antonio, imprenditore agricolo del napoletano. Il patriarca Francesco Moraglia, in una lettera alla diocesi, richiama tutti, cittadini e istituzioni, al riconoscimento della dignità umana, sempre e anche di centinaia di migliaia di persone, italiani e stranieri, di cui non è possibile ignorare l'esistenza.

Il patriarca mette in guardia: «Chi non ha diritti diventa socialmente invisibile finendo per costituire una triste risorsa per la malavita, o come potenziale soggetto che pone in essere azioni delittuose o come potenziale oggetto che diventa bersaglio e vittima di tali azioni». E parla dei braccianti agricoli, spesso oggettivamente sfruttati, che «non devono essere considerati solo una risorsa economica, e quindi regolamentati in un'ottica di mera produttività, ma vanno considerati, appunto, come persone degne di ogni rispetto». Un richiamo forte, quello di Moraglia, in questi mesi «in cui siamo chiamati ad una vera traversata del deserto, la traversata della speranza-difficile; è il tempo dell'ottimismo della volontà. Non dobbiamo assolutamente cedere al pessimismo che è strada senza sbocco». Moraglia chiede responsabilità: «Le forze si devono unire a tutti i livelli, lo richiede l'eccezionalità del momento: forse qualcuno dovrà fare dei passi indietro perché tutti possano uscire dalla crisi. Si deve fare il possibile per evitare che angoscia e solitudine s'impossessino, come per il passato e in crisi anche meno gravi dell'attuale, di tanti onesti lavoratori che hanno ritenuto di non potercela fare», con un riferimento implicito agli imprenditori veneti.

La triste vicenda dell'imprenditore campano sia dunque un campanello d'allarme per tutti, e soprattutto per la politica. «Quando ci sediamo a tavola per mangiare chiediamoci se, nel nostro piatto, c'è un cibo giusto, ovvero che non proviene da un processo nel quale dignità e tutela delle persone sono state dimenticate - conclude Moraglia -. La politica, che è la grande risorsa per disegnare insieme il bene comune, non deve più inseguire i problemi ma cercare d'intercettarli tempestivamente, offrendo così soluzioni prima che deflagrino le proteste e si ingenerino situazioni dove si possa ripetere il dramma di Antonio».

Alvise Sperandio

