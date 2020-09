MARTELLAGO

Dietrofront della preside, le classi restano come prima, anche per stemperare i timori di contagio dei genitori: nel comune i minori positivi sono diversi, tra cui un bimbo di tre anni. «Abbiamo 11 positivi, per fortuna nessuno grave e tutti a casa, più 28 in quarantena: siamo a livelli non lontani da questa primavera - dice il sindaco Andrea Saccarola - Nessun allarmismo, ma bisogna fare attenzione, rispettare le regole, la battaglia con il Covid non è vinta. Nei parchi vedo troppi ragazzi senza mascherine e tra i positivi, oltre al bambino (che non risulta frequenti la materna, ndr), abbiamo ragazzi delle superiori». Ma per ora nessun caso né all'istituto comprensivo di Martellago né al Matteotti di Maerne-Olmo dove la dirigente, Monica Cuzzolin, per rispettare il distanziamento e per scelta didattica, alle elementari aveva sdoppiato le classi numerose o destinato gli alunni in più a far lezione in altre classi, tutto a turni. Lo spezzatino aveva destato dure critiche tra le famiglie, non avvisate prima, anche se non sono mancate voci diverse. Alcuni genitori di Olmo hanno inviato al Gazzettino una lettera ringraziando preside e docenti «per aver lavorato sodo a una soluzione cooperativa del tempo scuola, le classi jolly, mirate anche a consolidare, con un gruppo ridotto, quanto appreso a casa durante il lockdown» spiega la mamma Beatrice Ferraboschi, invitando a un rapporto più costruttivo con la scuola. «I genitori devono esserci, non essere invadenti, e avere fiducia nelle decisioni, la cui ultima parola spetta a dirigente e insegnanti, che hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo: dopo la pandemia non era facile far ri-funzionare tutto l'impianto didattico». Ma nelle riunioni delle classi interessate, convocate da lunedì a mercoledì, quasi tutti i genitori hanno ribadito le loro contrarietà al nuovo assetto, per la continuità didattica, ma anche per una questione sanitaria, temendo che questo rimescolamenti di alunni potesse favorire i contagi e anche quarantene generalizzate. Cuzzolin li ha assecondati. Sono stati tolti dalle aule armadi e arredi superflui ricavando lo spazio per tutti i banchi distanziati anche nelle classi con oltre 20 unità, già tornate all'origine, a parte la prima di Maerne, da 26: i genitori stessi hanno chiesto di dividerla in due. Come promesso, infine, il Comune ha comunicato che trasporto (iscrizioni già aperte) e refezione, altro motivo di ansia tra i genitori (il primo servizio è rimasto a lungo in forse) partiranno regolari il 6 ottobre, data d'inizio del tempo pieno nei due istituti. E l'assessore Silvia Bernardo, ringraziando per il lavoro il servizio Istruzione, ha spiegato che, dopo un confronto con Cssa che fornisce lo scuolabus, il Comune ha contenuto a poche centinaia di euro (per sanificare), e se ne farà carico, l'aumento del servizio, nonostante la capienza dei pulmini sia all'80%. Impegno a non toccare le tariffe per le famiglie che Bernardo ha esteso anche alla mensa, dove invece i costi, ancora in fase di contrattazione con Serenissima, aumenteranno di più per la nuova somministrazione dei pasti, in porzione monouso, causa Covid. Delle modalità di ripresa della scuola si parlerà mercoledì in una seduta congiunta prima-terza commissione, come chiesto da Unione Civica.

Nicola De Rossi

