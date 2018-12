Dietrofront del governo sulle tasse al no profit

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATA ROMA La manovra non è stata neanche approvata che già cambia. Ufficialmente la Legge di Bilancio resta blindata perché la sua approvazione va agguantata entro la fine dell'anno per evitare il blocco automatico della spesa pubblica che scatterebbe con l'esercizio provvisorio, ma ieri il governo ha deciso di cambiare in tempi stretti la norma che prevedeva il raddoppio delle tasse sulle società no profit, quelle del volontariato. Una mossa affrettata, da molti attribuita soprattutto a spinte leghiste, che ha messo in allarme...