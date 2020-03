DIETROFRONT

BELLUNO È durato solo un giorno il controllo alla temperatura degli utenti che entrano in Tribunale a Belluno. Ieri i vigilanti della Mondialpol, che presidiano l'entrata di palazzo di giustizia, ieri non avevano più la dotazione del termoscanner, che hanno utilizzato su tutti i visitatori nella giornata di lunedì. La presidente del Tribunale Antonella Coniglio e il procuratore Paolo Luca, che avevano attivato la misura di prevenzione nell'emergenza coronavirus, hanno fatto dietrofront dopo la comunicazione emessa dal Garante Privacy e pubblicata il 2 marzo. Secondo quanto detto dal Garante i datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, informazioni su eventuali sintomi influenzali dei propri dipendenti e dei suoi contatti personali extra-lavorativi. La prevenzione della salute resta una prerogativa dei soggetti che svolgono istituzionalmente questo compito, unici organi deputati a verificare il rispetto delle regole di sanità pubblica. Così anche il Tribunale si è fermato: restano attive le altre misure anti-covid-19, come gli orari ridotti, le udienze senza sovraffollamento, i gel lavamani ovunque e gli spray disinfettanti.

