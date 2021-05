Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

DIETRO LE QUINTEVODO DI CADORE «Come abbiamo fatto a sopravvivere per millenni senza telefono? Me lo chiedo dopo aver ricevuto le solite trenta telefonate nella mattinata, in ambulatorio». L'ironia è quella esasperata di un medico di medicina generale, Enzo Bozza, che racconta le impegnative giornate in studio a Vodo di Cadore. Telefonate, a decine, mail a manciate e nel mezzo le visite ai pazienti che stanno più o meno male, pazienti con...