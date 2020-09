DIETRO LE QUINTE

VENEZIA Atmosfera insolita, quella che si respirava nel pomeriggio di ieri, lungo i canali e le arterie principali della città. In questa prima domenica di settembre dal sapore ancora estivo, che Venezia dedica tradizionalmente alla Regata Storica, una delle feste più sentite dai veneziani e non solo, si è percepito un clima diverso dal solito. Più ordinato e tranquillo anche per via delle ordinanze del Comune sullo svolgimento della manifestazione, frutto del lavoro congiunto con le forze dell'ordine, il coordinamento della Prefettura e dell'Ulss 3. A cui il pubblico, posizionato lungo il percorso, sulle rive o a bordo di imbarcazioni proprie, ha dimostrato di voler e saper rispettare.

LA MASCHERINA

Dalle 15 infatti, fino a 30 minuti dopo la conclusione dell'ultima gara, il flusso dei visitatori ha dovuto indossare la mascherina. E rispettare il distanziamento imposto e segnalato in alcuni punti strategici della città attraverso dei bollini adesivi sui masegni. Aree in cui la presenza di stewards e di cartelli, oltre alla diffusione acustica di messaggi, invitavano al rispetto delle norme. In questi giorni di grandi eventi, Venezia ha così dimostrato che, in sicurezza, si può ripartire. Un'atmosfera diversa dal solito, dettata dall'emergenza sanitaria non ancora del tutto lasciata alle spalle, con un pubblico che anche se ridotto nei numeri rispetto agli anni passati non ha lesinato ai campioni entusiasmo e tifo dalle barche, rive e finestre delle case, applaudendo. Come sempre. I pontili Actv e alcune rive - come quella di campo San Marcuola, dove una trentina di spettatori era seduta in modo ordinato e regolato - erano transennati, per impedire assembramenti. Relativamente tranquilla anche la zona intorno alla stazione ferroviaria, dove si notavano ancora posti liberi. Gruppetti ordinati si notavano anche a Riva de Biasio, all'altezza del paletto. Insomma, numeri ben diversi da quelli registrati in altre edizioni passate, che hanno tuttavia avuto una grande importanza: lanciare un messaggio di speranza per la rinascita della città, negli ultimi tempi colpita duramente.

LE AUTORITA'

Alla Machina (e dintorni), clima festoso e animato da molte presenze, tutti distanziati e muniti di mascherina. Volti più o meno. Figure istituzionali del mondo politico e delle forze dell'ordine. Tra loro, il ministro Pd, Francesco Boccia, presente in questi giorni in città, seduto accanto al sindaco Brugnaro. E ancora, il primo presidente della Corte di Cassazione, Pietro Curzio, oltre al sottosegretario Mae, Di Stefano, don Fabio Mattiuzzi, in rappresentanza del Patriarcato, l'assessore al Turismo, Paola Mar e il consigliere delegato alle Tradizioni, Giovanni Giusto. «La città - ha commentato Boccia - che conferma non solo le proprie radici ma anche la sua storia e le sue tradizioni fa di Venezia, ancora una volta, la città simbolo del nostro paese. Vedere questi ragazzi che rappresentano con forza e passione le tradizioni migliori del nostro passato, mi riempie di gioia. Sono convinto che siano proprio queste ultime ad averci tenuto uniti durante la pandemia. Rappresentino il patrimonio migliore per il futuro».

Marta Gasparon

