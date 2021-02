DIETRO LE QUINTE

CORTINA Fra Rumerlo e Ronzuos, alle pendici della Tofana, è sorto un villaggio, animato da centinaia di giornalisti, tecnici, dirigenti, che dovranno trasmettere ovunque le immagini, le emozioni, i dati, le parole dei protagonisti del Campionati del mondo di sci alpino di Cortina. All'interno di quest'area, più popolata di certi comuni del Bellunese, ci sono varie borgate e rioni. Nel centro di produzione Rai ci sono 120 persone; 80 di loro sono operatori televisivi, che useranno le telecamere. Gli altri 40 sono tecnici, addetti ai diversi, complessi comparti di una struttura mai così grande, per la produzione televisiva di un evento sulle nevi ampezzane. A Rumerlo confluisce anche tutto il materiale raccolto sulla pista Druscié A, dove si disputeranno gli slalom conclusivi, sabato 20 e domenica 21. Il materiale confezionato sarà utilizzato da Rai, per le proprie trasmissioni, e sarà nel contempo passato alle emittenti di tutto il mondo, che lo utilizzeranno nel proprio palinsesto.

A RONZUOS

Nel sottostante piazzale di Ronzuos c'è un altro villaggio, con diverse decine di container. Lì ci sono quattordici emittenti televisive, che hanno deciso di inviare comunque la loro troupe a Cortina: c'è soprattutto l'austriaca Orf, intervenuta in forze; sono le tedesche Ard e Zdf, con la radio Wdr; le tre sigle della televisione e della radio svizzera, nelle lingue ufficiali della confederazione; la televisione francese; dal nord ci sono emittenti di Svezia e Norvegia; e poi Eurosport; gli statunitensi di Nbc e i giapponesi di Nhk. Molte aziende, sia televisive, sia della carta stampata, hanno deciso di limitare il movimento di persone, anche per le regole in vigore nei singoli stati sullo spostamento in tempo di pandemia. Il Veneto è considerato zona a rischio, da molte nazioni, per cui molti giornalisti che saranno a Cortina per i Mondiali dovranno osservare due settimane di quarantena, al ritorno in patria. «Sempre di più le televisioni, grazie anche alle tecnologie che gli organizzatori mettono in campo, con fibra ottica e trasmissioni ad alta velocità, riescono a lavorare sempre di più nelle loro basi, nelle sedi consuete, ed evitano così di spostarsi, in una zona montana, nella neve, che comporta costi elevati», spiega Matteo Pachor, responsabile del comparto broadcast. «Alcune emittenti hanno deciso di ridurre la presenza di telecronisti, ma di portare comunque a Cortina un inviato, qualcuno che calpesti la neve, che veda cosa c'è attorno alla pista, visto che questo è uno dei luoghi, dei panorami più belli del mondo, riconosciuto da tutti». Per la carta stampata e le agenzie sono attesi circa 200 giornalisti, una parte soltanto di quelli inizialmente previsti. Avranno a disposizione 146 postazioni fisse, allestite in un centro stampa apposito, nei pressi del traguardo.

PRIORITÀ SICUREZZA

Tutte le azioni quotidiane, tutto il lavoro, dalle interviste alla stesura degli articoli, avverranno secondo rigidi protocolli di sicurezza anti Covid-19. Basti dire che, prima di vedersi rilasciare l'accredito, ci si deve sottoporre a due tamponi molecolari e uno rapido; questo deve poi essere ripetuto ogni 72 ore. Si intitola Road to Cortina 2021 il documentario che Rai Due manderà in onda alle 12 di domenica 7 febbraio, poche ore prima della cerimonia di apertura dei Mondiali. Sarà un viaggio fra panorami e parole, immagini odierne e di repertorio, interviste e riflessioni, per capire il senso profondo dell'importante appuntamento internazionale, organizzato in Italia in tempi di pandemia. Cinquantaquattro minuti di emozioni e di storie, esempio di un'Italia che vince quando fa sistema. E' stato fortemente voluto dal ministro Vincenzo Spadafora, con il sostegno del Dipartimento per lo sport della presidenza del Consiglio dei ministri. Racconta le fasi del lungo, difficile percorso, dall'assegnazione dei Mondiali sino alla cerimonia di apertura. Il tutto da gestire in tempi di Covid-19.

M.Dib.

