Dietro l'angolo c'è il Carnevale, ma si corre anche per l'estate, con quell'Home Venice che riporterà la grande musica al parco di San Giuliano. Il Carnevale di Venezia si preannuncia come una kermesse sempre più diffusa su tutto il territorio, con eventi al via da sabato 16 febbraio per terminare martedì 5 marzo. In piazza San Marco - dove gli appuntamenti saranno prolungati fino alle 22 - il palco disegnato dallo scenografo della Fenice Massimo Cecchetto sarà ridotto per dare più spazio al pubblico, e per la terraferma tornerà anche...