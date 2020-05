Sono arrivati a quota 118 i pazienti positivi al Covid-19 in provincia di Belluno.

n numero che ora dopo ora continua ad assottigliarsi mentre non vengono individuate nuove persone positive. Questo avviene nonostante il numero di tamponi eseguiti quotidianamente rimanga molto elevato.

937, secondo il bollettino firmato da azienda zero e diramato ieri pomeriggio, alle ore 17, sono i pazienti negativizzati virologici.

Un numero rimasto stabile nel corso della giornata di ieri. Rimane invariato, inoltre, il numero dei pazienti ricoverati in provincia di Belluno in cui è stata riscontrata con il tampone la positivi al coronavirus. Nel territorio di competenza dell'Usl 1 Dolomiti le persone che si trovano in ospedale con il coronavirus sono attualmente dieci. Tutte le strutture della provincia, fatta eccezione per l'ospedale San Martino, sono attualmente Covid free (cioè senza pazienti in cui è stato riscontrato il virus).

Il dato, aggiornato alle 17 di ieri, rivela che le persone che attualmente si trovano in isolamento domiciliare sono 314: si tratta di un terzo rispetto al periodo di picco massimo quando il virus aveva costretto alla quarantena in casa quasi un migliaio di bellunesi. Insomma la fine del tunnel ormai potrebbe essere vicina.

