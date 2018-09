Dieci sindaci di città del mondo a confronto a palazzo Ducale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FORUMVENEZIA Una decina di sindaci o rappresentanti di altrettante città sparse per il mondo, riuniti a Palazzo Ducale, per parlare di mobilità. Mille città, milioni di cittadini: un progetto per il nostro futuro, il forum internazionale voluto dal sindaco Luigi Brugnaro, è arrivato ieri alla terza edizione. Dopo una domenica passata a Venezia, gli ospiti internazionali si sono ritrovati nella sala dello Scrutinio di Palazzo Ducale, a raccontare le diverse esperienze in materia di trasporti o anche solo a fare un po' di promozione dei...