Dieci milioni, sui cento complessivi che Anas ha stanziato, saranno investiti sulle strade del Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna gestite dalla società per interventi di manutenzione programmata delle gallerie. Al momento non esiste l'elenco delle singole infrastrutture, specifica la stessa Anas. Una volta aggiudicate le gare, attraverso accordo quadro, le imprese appaltatrici interverranno sulla base dei fabbisogni che saranno individuati da Anas di volta in volta. Intanto, comunque, le aziende interessate possono partecipare al bando per aggiudicarsi la possibilità di realizzare gli interventi che saranno definiti. Il bando pubblicato riguarda 8 lotti, ripartiti per regioni e con riferimento a tutte le arterie gestite da Anas. Le strade del Friuli Venezia Giulia sono inserite nel primo lotto. In Friuli Venezia Giulia Anas gestisce i tratti confinari di alcune arterie, dopo che il resto della gestione della rete è stata trasferita alla Regione. Complessivamente sono 20 le strade gestite da Anas in regione, per complessivi 199 chilometri. Compaiono nell'elenco la 52 Carnica, la 355 della Val Degano, la 55 e 55 bis Monte Sabotino, la 30 e 30 dir Montereale Valcellina, la 202 Triestina, la 58 della Carniola, la 55 dell'Isonzo, la 54 e 54 dir del Friuli, la 52 bis Carnica.

