Dieci arresti, 42 indagati e 1.600 auto sequestrate. È un'indagine colossale, quella che ha portato a sgominare la banda romena accusata di furti, per lo più a danno di anziani, con la tecnica dell'abbraccio. L'indagine, coordinata in Olanda da Europol, è partita dalla stazione dei carabinieri di Stra. «Siamo partiti da un episodio avvenuto in Riviera del Brenta - spiega - e siamo arrivati a catalogarne una ventina, tutti riconducibili allo stesso gruppo». Il bottino della banda potrebbe aggirarsi sui due milioni di euro, investiti in...