Dieci anni senza certezze «Ma vogliamo riportarli a casa»

LA MORTE SOSPESAPONZANO Lo choc, la speranza mista al più atroce dei dubbi, la battaglia con fiaccolate e cortei per conoscere la verità. Poi, quando il sospetto è diventato una terribile realtà, l'estenuante agonia per riportarli a casa. Non è la cronaca dei fatti, ma quella dei sentimenti. Che hanno scandito il dopo. Per i familiari di Paolo Durante, della moglie Bruna Guernieri, delle figliolette Emma Viola e Sofia, in questi dieci anni è semplicemente cambiato tutto. Il dolore ha colpito duramente le loro vite e rimettere insieme i...