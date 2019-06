Dieci anni di Fondazione Unesco, oggi il via alle celebrazioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(M.Dib.)Il 26 giugno 2009, a Siviglia, l'Unesco riconobbe le Dolomiti patrimonio dell'umanità; dieci anni dopo si aprono le celebrazioni per ricordare quell'evento, con una grande festa, oggi alle 11 in piazza Angelo Dibona, nel cuore di Cortina, a pochi passi dal palazzo del Comun Vecio, sede della Fondazione Dolomiti Unesco. Seguiranno 150 eventi, per tutto il 2019 e nei primi mesi del prossimo anno, nelle cinque province dolomitiche: Belluno nel Veneto, Pordenone e Udine in Friuli Venezia Giulia, Bolzano e Trento in Trentino Alto Adige....