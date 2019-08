Dieci anni di buio, anche per il Campedèl

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIABELLUNO Era venerdì 8 maggio 2009 quando, alle 13.30, il portoncino in legno chiaro della Banca d'Italia girava una pagina di vita cittadina. Da allora il silenzio lungo le scale, agli sportelli, negli uffici. Dopo 116 anni. Il palazzo, infatti, dal 1893 aveva convissuto con le vicende economiche ed imprenditoriali della provincia. Poi la decisione: il palazzo che fu di proprietà delle famiglie Navasa-Colle e che mostra proporzioni palladiane, veniva messo in vendita, seguendo la sorte di altri immobili sedi di filiali: ben 33 in...