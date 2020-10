LA RIORGANIZZAZIONE

BELLUNO È oggi l'ultimo giorno di scuola prima dell'avvio della didattica a distanza che scatterà da domani e si prolungherà sino al prossimo 24 novembre anche se sono in molti a credere che, come avvenuto a fine febbraio, in un secondo momento il periodo verrà prolungato almeno sino a Natale. Ma le differenze con quanto avvenuto otto mesi fa sono molte. Da domani dunque le scuole si alleggeriranno, vista l'assenza del 75% degli studenti; ma non si svuoteranno. Non solo perché il restante 25% sarà in classe, ma anche perché con esso continueranno ad andare a scuola anche gli insegnanti che alterneranno lezioni in aula per chi è presente, ed altre in streaming per chi seguirà da casa. Le decisioni sono arrivate ieri nel corso di due riunioni.

GLI APPUNTAMENTI

Nel corso di un incontro convocato dal Prefetto Adriana Cogode, per quanto riguarda la didattica a distanza è emersa l'opportunità di introdurre un sistema che, tenendo in debita considerazione le peculiarità di ciascun Istituto, possa favorire l'alternanza, sfalsata tra le varie classi, tra una settimana di lezione in presenza e periodi plurisettimanali di didattica digitale. Un'operazione che allenterebbe d'un colpo la pressione sia sulle scuole sia sui mezzi di trasporto. Ed un sistema profondamente diverso da quello adottato a febbraio con la scuola che fu chiusa per non riaprire più. Ieri, dunque, lunedì e primo giorno di lavoro dopo il Dpcm datato 24 ottobre, è stato un giorno di fibrillazione per il mondo della scuola. Lezioni regolari al mattino, ma con la sensazione diffusa poi smentita che sarebbe stato l'ultimo giorno di scuola in presenza. Due le riunioni, ed entrambe in videoconferenza, a cui hanno nel frattempo partecipato i Dirigenti Scolastici. E intanto studenti ed alunni sono rimasti in attesa delle nuove decisioni che sono state comunicate nel tardo pomeriggio attraverso i canali comunicativi di ciascuna scuola. Convocata e presieduta dal Prefetto Adriana Cogode, in mattinata si è svolta la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Al tavolo virtuale erano seduti il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale Massimiliano Salvador, i Dirigenti Scolastici degli Istituti secondari di secondo grado ed i sindaci dei Comuni dove le scuole hanno sede, il Presidente della Provincia, le Forze di Polizia, i rappresentanti dell'Ulss n.1 Dolomiti e quelli di Dolomitibus. Promosso nell'ambito dell'attività istituzionale di monitoraggio sull'attuazione delle misure di contenimento del contagio, durante l'incontro sono state esaminate problematiche e proposte per dare corso alle prescrizioni dettate dal Dpcm del 24 ottobre sulla rimodulazione delle attività degli Istituti secondari di secondo grado. Un decreto declinato con l'attenzione allo specifico contesto territoriale della provincia di Belluno e al sistema di trasporto pubblico locale. E per quanto riguarda la didattica a distanza, il Prefetto ha assicurato che continuerà a seguire la questione con la massima attenzione, in sinergia con gli altri soggetti competenti.

NODO TRASPORTI

Il secondo argomento è stato quello di trasporti. Ed in questo senso non è stata ritenuta necessaria la rimodulazione degli orari, con l'inizio delle lezioni non prima delle ore 9, con lo scopo di evitare la formazione di assembramenti. Infatti non sono emerse criticità particolari afferenti al settore del trasporto pubblico locale la cui organizzazione, secondo quanto rappresentato dall'amministratore di Dolomitibus, è sinora riuscita a garantire il rispetto dei limiti di capienza introdotti dalla normativa anti Covid. I presenti hanno quindi condiviso che, ferme restando le valutazioni di competenza dell'autorità scolastica regionale, allo stato attuale «non si ravvisa l'esigenza di introdurre modifiche agli orari delle lezioni degli Istituti superiori che peraltro, proprio per le peculiarità che caratterizzano il sistema di trasporto bellunese, laddove non strettamente coordinate con variazioni agli orari dei bus, potrebbero finire per favorire assembramenti dei ragazzi in attesa di poter entrare dalle scuole». Nel pomeriggio si è poi svolto l'incontro fra la Dirigente Regionale Carmela Palumbo ed i Dirigenti Scolastici degli Istituti Superiori. Ed è stato proprio in questa occasione che è stato comunicato che il 75% delle presenze a scuola prenderà il via da domani, mercoledì 28 ottobre. Con la raccomandazione di privilegiare la presenza delle classi prime.

Giovanni Santin

