L'INCHIESTA

SAN DONÀ Il problema più grande sarà gestire i ragazzi a casa, anche per via della didattica a distanza, sia per i genitori che lavorano, sia per nonni. È quanto spiegato ieri mattina da oltre una decina di sandonatesi interpellati dal Gazzettino. Tutti ritengono comunque necessaria la nuova fase di confinamento, anche se per molti una chiusura anticipata sarebbe stata preferibile. Il maltempo ha tenuto i sandonatesi in casa già ieri, nell'ultimo giorno prima di passare alla zona rossa. In piazza Indipendenza un solo un bar era aperto con il servizio da asporto, e i vigili erano impegnati per lo più a mettere in sicurezza la rete che si era strappata, gonfiata dal vento, del cantiere della zona pedonale.

GESTIONE DIFFICILE

Da oggi è difficoltosa la gestione di bambini e ragazzi per Giuseppe Cestaro, 77 anni, a passeggio sotto i portici con Leonardo Vecchiotti, 75enne. «Da nonni ci accorgiamo che tenere i figli a casa è un grande problema - commenta Vecchiotti ho prestato il computer a mio nipote che frequenta la seconda elementare. Si sarebbe potuto ottenere un risultato migliore chiudendo un po' prima. Anche per il vaccino, la massima forma di prevenzione, la situazione non è chiara». «Le famiglie che dispongono di un giardino hanno una valvola di sfogo gli fa eco Cestaro ma ci saranno problemi per genitori e ragazzi che restano chiusi in 80 metri quadri. La Regione avrebbe potuto anticipare la chiusura, perché era evidente che si stava andando verso il rosso e ora andremo avanti fino a Pasqua». Paolo Prosdocimo e Paola Giacomini precisano di non avere figli «ma le famiglie di amici e vicini di casa sono preoccupate. I ragazzi stanno male, non vivono bene questo momento, anche per la connessione internet che in certe zone è carente. Visto l'indice dei positivi la chiusura è necessaria». Gabriella De Conti spiega che suo figlio di otto anni resterà a casa con lei, senza lavoro da circa un mese perché il negozio è chiuso. «Nella sfortuna legata la lavoro il risvolto positivo è che si potrà occupare di nostro figlio e staranno insieme commenta il papà Francesco - anche se la didattica la distanza per le elementari è un modo per tamponare». «Lo scorso anno abbiamo avuto problemi di connessione ma siamo riusciti a cambiarla - continua mamma Gabriella - La chiusura è giusta ma ci sono troppe eccezioni, sarebbe meglio un lockdown totale per tre settimane». Problemi di connessione internet riscontrati anche da Joseph Naciri 23 anni che passeggia con l'amica Linda Massariolo, 21enne studentessa universitaria. Anche lei spiega di non avere figli ma «nelle famiglie ci sono problemi con la gestione dei ragazzi a casa. Il contagio nel Veneto orientale può essere dovuto alla voglia di muoversi, abbiamo visto tanti ragazzi in giro, talvolta senza precauzioni».

FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

«Ho due nipoti di 7 e 9 anni ma due giovani attaccati a internet per tutta la giornata non è un fattore positivo spiega un medico che preferisce rimanere anonimo la famiglia è in difficoltà anche per la didattica a distanza. Sono vaccinato e dover mantenere sempre il distanziamento è un po' seccante, resta difficile spiegare il crescendo dei contagi nella zona». Anche una psicoterapeuta concorda che «le famiglia sono sempre più in difficoltà: alcuni ragazzi sono felici di stare a casa, ad altri pesa non andare a scuola, per cui rimane una situazione molto difficile da gestire per i genitori».

Davide De Bortoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA