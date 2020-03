DIDATTICA A DISTANZA

FONZASO Altro che telelavoro. In tempo di Coronavirus le maestre di scuole e asili se le inventano tutte pur di restare in contatto con i bambini. Anche facendosi riprendere mentre cantano e ballano e inviando i video ai loro piccoli studenti. Per farli sentire un po' più a loro agio in questo marasma di sensazioni ed emozioni. E' il caso del centro Lo Stregatto di Arten di Fonzaso che riceve i plausi da parte delle mamme dei bimbi forzatamente a casa.

LA STORIA

«Le maestre del centro Lo Stregatto - spiega la mamma Chiara Rech - inviano ogni giorno ai nostri bimbi almeno due video con canzoncine e letture di libri, affinché i piccolini non perdano contatto con loro. E facendo in modo, al contempo, che il rientro sia più facile. Bravissime, veramente. In questi giorni si parla tanto di telelavoro e di lezioni a distanza, dimenticando invece l'impatto che questa forzata chiusura ha sui bambini dell'età del nido. Mia figlia di 1 anno e mezzo apprezza moltissimo i video, canta le canzoncine e ripete i gesti delle maestre al di là dello schermo. Grazie quindi alle maestre Alice e Angela». Lo Stregatto è un servizio integrante al nido, con caratteristiche ludiche, educative, culturali e di aggregazione sociale. Esso risponde alla necessità di offrire risposte flessibili e differenziate, modulabili alle esigenze delle famiglie dei bambini.

LO GNOMO GELSOMINO

Sempre idea delle maestre è stata quella di spiegare il coronavirus ai bambini attraverso lo gnomo Gelsomino. «Caro bambino - afferma lo gnomo - oggi ti parlo di una cosa che non si vede ma esiste e può passare da una persona all'altra. Proprio per evitare che questo virus se ne vada in giro e faccia ammalare troppe persone, sei a casa da scuola. Devi quindi portare pazienza per questo grande sacrificio ma anche lavarti le mani un po' meglio del solito. Tossisci e starnutisci sul gomito e non mettere le mani in bocca. Approfittane per fare cose bellissime: leggere e costruire libri, cucinare biscotti, dipingere un quadro, fare giardinaggio, costruire case con scatoloni e se ti mancano le idee te le suggerisco io. Quando sarai grande ti ricorderai di questa vacanza inaspettata e spero che anche grazie a me, il tuo ricordo non sarà pieno di paura».

Raffaella Gabrieli

