VENEZIA Più che per le scuole, l'avvio della didattica a distanza si rivela un percorso a ostacoli per le famiglie. Tra equilibrismi per conciliare il supporto ai figli con le lezioni online e la gestione del proprio lavoro da remoto, connessioni internet instabili e altri problemi purtroppo destinati a ripetersi per tutta la durata della didattica a distanza.

Le scuole non si sono fatte trovare impreparate, e non solo per quanto riguarda il comprensivo Dante Alighieri che già a marzo dello scorso anno aveva dimostrato di riuscire a far fronte in modo eccellente alla situazione. Anche negli altri istituti comprensivi Morosini e San Girolamo le cose sono andate abbastanza bene, malgrado gli allarmi della vigilia. Tra sabato e domenica i genitori hanno ricevuto tramite mail e chat di classe gli orari delle lezioni. Orari già impostati a ottobre da docenti e dirigenti proprio per non farsi cogliere impreparati nell'eventualità dell'ingresso in zona rossa o di un nuovo lockdown. Purtroppo però lo scarso preavviso con cui è stato comunicato l'inizio della didattica a distanza ha impedito di raccogliere e soddisfare le richieste di tablet e computer portatili messi a disposizione dagli istituti in comodato d'uso alle famiglie che ne avevano necessità.

«Nel nostro istituto ci sono circa 60 dispositivi spiega una rappresentante ma a quanto mi risulta non siamo riusciti ancora a consegnarli perché stiamo ancora raccogliendo le richieste: non è facile con il poco tempo a disposizione». I problemi più frequenti si sono comunque riscontrati nella gestione familiare: «Questa prima giornata è stata complicata racconta la mamma di tre bambini, di cui uno alla scuola d'infanzia e due alla primaria Mio figlio più grande che è in quinta si è gestito abbastanza bene in autonomia mentre l'altro di 6 anni che è in prima ha fatto molta fatica a seguire le lezioni (circa 3 ore) anche se le maestre avevano impostato tutto molto bene in modo che i bambini non si annoiassero. Però è difficile per i più piccoli riuscire a capire le regole della didattica a distanza senza frustrazione: ho dovuto stargli vicino tutto il tempo. E intanto il minore che è all'asilo si lamentava che non aveva niente da fare e che voleva anche lui la dad. Risultato: non ho lavorato per tutta la mattina, così mi toccherà recuperare la sera». Per alcuni invece ci sono stati problemi legati alla connessione internet instabile: «Con me e mio marito in smart working e due figli in didattica a distanza la connessione non reggeva spiega un'altra mamma Ogni 20 minuti si bloccava tutto, con grande disagio dei bambini. Domani proveremo ad usare anche la connessione del cellulare ma sarà comunque una soluzione precaria».

Anche a San Donà, ieri, primo giorno di didattica a distanza. E anche qui problemi tra le famiglie, soprattutto per i più piccoli. A chiedere un'alternativa è Sveva Barbieri che ieri alle 9 ha aiutato il figlio Thomas, in prima elementare, che per la prima volta si è collegato con la didattica a distanza della Carducci. «Domenica ci sono arrivati i codici di accesso tramite l'App Classe viva spiega la mamma - prima complicazione: servono due password per ciascuna delle due ore di lezione. Poi abbiamo avuto qualche disguido con il computer, per cui ho dovuto contattare il papà Stefano, mentre stava lavorando. Abitiamo nella frazione di Isiata: la connessione non sempre funziona, per cui ho dovuto riavviarla. Un problema comune quello di internet, c'erano mamme che scrivevano di non riuscire a collegarsi, soprattutto quelle straniere erano in difficoltà. Ma in generale non è possibile mettere i bambini più piccoli davanti ad un computer. Non riescono ad essere autonomi, anche se Thomas è stato bravo, ha prestato attenzione. La prossima settimana farò il turno mattutino al lavoro, e dovrà portarlo da mia suocera che abita a Santa Teresina, dove in pratica non c'è internet. Mi spiace perché i bambini non collegati in video vengono segnati assenti. La didattica a distanza dovrebbe un'opportunità per non restare indietro, non un obbligo. Sarebbe preferibili magari con delle schede che i genitori possono seguire insegnando ai figli, almeno quando non si può disporre di una connessione telematica adeguata».

Alice Carlon

(ha collaborato

Davide De Bortoli)

