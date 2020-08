IL NODO

TREVISO Gli studenti non saranno tutti seduti al proprio banco. Non dall'inizio, almeno. Il nuovo anno scolastico partirà il 14 settembre. E nel primo mese nelle scuole superiori trevigiane la didattica a distanza toccherà picchi del 50%, tra rotazioni, orari ridotti e classi tagliate. «Il problema riguarda in particolare quelle scuole che fanno affidamento sull'arrivo dei nuovi banchi spiega Barbara Sardella, dirigente dell'ufficio scolastico di Treviso ma una volta arrivati tutti gli arredi si potrà andare a regime. Già da ottobre la quota della didattica a distanza calerà sensibilmente». Si assesterà in media tra il 20 e il 25%.

I RITARDI

Dalla Provincia sottolineano che il ritardo non riguarda i quasi 1.500 banchi singoli acquistati dall'ente poche settimane fa. Sono i banchi del ministero dell'Istruzione che tarderanno ad arrivare, anche quelli tradizionali, senza rotelle. Non è l'unico nodo. L'altro riguarda la nuova scuola per il Besta in zona Ghirada. La Provincia sta ristrutturando l'edificio. Alla fine, però, la palazzina non sarà pronta per metà settembre ma per la fine di ottobre. Ogni istituto fa storia a se. La decisione più netta è stata presa al turistico Mazzotti. Qui le classi saranno dimezzate. «Ci sarà una rotazione settimanale: una settimana verrà a scuola la prima metà delle classi e la settimana successiva toccherà alla seconda metà. Vale per tutti, tranne che per le classi prime, che saranno in presenza fa il punto la preside Anna Durigon non potevamo fare altrimenti: abbiamo 1.750 studenti nello stesso edificio, più altre 200 persone tra insegnanti e personale Ata. La didattica a distanza, comunque, si è evoluta: chi non sarà presente a scuola potrà seguire le lezioni dei professori, sostanzialmente in diretta, e poi ci saranno project work, didattica asincrona e così via». Il Mazzotti, come molte altre scuole, ha anche previsto ingressi scaglionati tra le 8 e le 9. Mom sta organizzando il servizio dei bus e delle corriere in base alle esigenze di ogni scuola. Su questo, però, pende ancora la spada di Damocle delle misure di precauzione contro la diffusione del coronavirus per il trasporto pubblico.

LA PROVA GENERALE

La settimana prossima, intanto, inizieranno i corsi di recupero. I ragazzi verranno divisi in piccoli gruppi da 10. «Sarà la prova generale in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico», dice Durigon. In attesa di poter entrare nella nuova scuola della Ghirada, lasciando il campus di San Pelajo, il Besta ha invece deciso di tagliare i tempi. Le ore di lezione scenderanno da 60 a 40 minuti. Ma soprattutto i ragazzi dei primi due anni andranno a scuola per 5 giorni a settimana e quelli del triennio per 4 giorni a settimana. «Così garantiremo la presenza con tutti gli insegnanti spiega la preside Renata Moretti la riduzione degli orari e dei giorni in presenza verrà bilanciata con lavori da casa, uscite nel territorio e anche con l'ex alternanza scuola-lavoro». L'organizzazione potrà essere rivista quando gli studenti di San Pelajo si trasferiranno nella palazzina della Ghirada. Anche al Besta la settimana prossima partiranno i corsi di recupero: 140 ragazzi verranno accolti negli spazi della sede centrale di borgo Cavour. Infine, tra ottobre e novembre, in seguito al trasloco dello stesso Besta, il Duca degli Abruzzi potrà contare sulle aule che si libereranno nella palazzina del Luzzatti di San Pelajo, passando da 4 a 10. «All'inizio dell'anno scolastico partiremo con un sistema di rotazione che coinvolgerà il 33% degli studenti attraverso la didattica a distanza tira le fila la preside Antonia Piva mentre i due terzi delle classi saranno sempre in presenza». Con l'allargamento nei nuovi locali, poi, calerà di pari passo anche la percentuale della didattica a distanza.

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

