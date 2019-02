Diciotti, ora 42 migranti chiedono i danni al governo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA «Risarcimento? Al massimo un bacio Perugina». In attesa del voto di Palazzo Madama sulla richiesta di autorizzazione a procedere che lo riguarda, Matteo Salvini liquida così il ricorso presentato in via d'urgenza al Tribunale civile di Roma da 42 dei 177 migranti trattenuti sulla nave Diciotti lo scorso agosto. Per essere stati privati della libertà personale, in mancanza di un atto motivato, e in condizioni di assoluta mortificazione della dignità personale, attraverso un risarcimento al la presidenza del Consiglio e al...