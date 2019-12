Dichiarata guerra al kebab di via Grassi, angolo via Anelli, dai residenti della Stanga, attraverso l'omonimo comitato. Gli abitanti hanno indicato il locale come «luogo di ritrovo di decine di spacciatori». A metà del mese di ottobre, una ragazza italiana residente alla Stanga, rientrando a casa, sarebbe stata avvicinata e poi insultata da un paio di spacciatori: episodio reso noto dal consigliere Tarzia al questore il 31 di ottobre. E poi, la notte tra lunedì e martedì scorsi, ad donna residente all'inizio di via Anelli insieme al figlio, sono stati distrutti i finestrini della sua vecchia auto utilizzando un palo metallico recuperato all'interno del residence Serenissima oggi in fase di demolizione. L'auto è stata poi recuperata dalla polizia locale, sul lungargine del Piovego. «È stata una vendetta degli spacciatori - ha dichiarato Manfrin - perchè la signora ogni notte è costretta ad affacciarsi dalla finestra per urlare ai pusher del kebab di fare silenzio. E questa volta hanno reagito distruggendola la macchina». Il comitato Stanga, nel suo profilo facebook, ha chiamato all'adunata gli altri comitati della città. Obiettivo, organizzare un sit-in di protesta proprio davanti al locale per chiederne la chiusura definitiva. «Già quattro comitati hanno aderito al nostro appello» ha affermato Paolo Manfrin, presidente del comitato Stanga.

Aldighieri a pagina V

© RIPRODUZIONE RISERVATA