DICEMBRE NERO

VENEZIA Dicembre nero, Natale e ultimo dell'anno giornate critiche. Il 2020 segnato dal Covid va in archivio con dati che ancora evidenziano una forte diffusione della pandemia. L'anno si è chiuso peggio di com'era iniziato: basti dire che se dal 21 febbraio, quando l'incubo è cominciato, i ricoveri per coronavirus negli ospedali dell'Ulss 3 Serenissima sono stati 2.751 sui 55.773 totali, cioè il 5%, solo a dicembre sono stati 813 sui 3.957 del mese, pari al 21%, più di uno su cinque. E i giorni di festa hanno quasi tutti registrato oltre mezzo migliaio di nuovi contagiati: 546 a Natale; 509 a Santo Stefano; 532 il giorno 28; 574 il 31, a cui si aggiungono i 544 di capodanno. Insomma, se il direttore generale Giuseppe Dal Ben qualche settimana fa pronosticava che il picco di questa seconda ondata potesse essere raggiunto attorno a Natale, la curva pandemica dice che probabilmente ancora non ci siamo. «Speriamo che queste cifre non si ripetano, ma dobbiamo aspettare l'effetto di questo periodo in cui, anche se c'erano le restrizioni, la gente si è mossa e si è incontrata. Lo vedremo nei prossimi dieci giorni», afferma il dg che ieri, in videoconferenza, ha fatto il bilancio di un anno da dimenticare.

LA SITUAZIONE

L'Ulss 3 calcola che la diffusione del Covid è inferiore alla media del Veneto: 29.988 i positivi totali da inizio pandemia, 479 ogni 10 mila abitanti contro la media regionale dei 530; 8.910 gli attualmente positivi, 142 ogni 10 mila abitanti contro la media regionale di 190. Se i guariti totali sono 14.823, i decessi ammontano a 943, circa 700 avvenuti negli ospedali. Gli attualmente postivi sono 8.910, con 382 ricoverati in reparto e 54 in terapia intensiva sulla quale Dal Ben ha ricordato: «I posti attivati sono 96. Oltre ai pazienti Covid, ne ospitano altri 23 per altri motivi. Dunque ce ne sono ancora 19 di liberi. Possiamo sempre arrivare ai 101 della prima fase e, se servisse, spingerci fino a 114».

Il dg espone le cifre sottolineando che «il 7% dei positivi esita in ricovero ospedaliero e che nel mese tra metà novembre e metà dicembre abbiamo avuto 846 ingressi». Degli attuali 436 ricoveri, al Covid Hospital di Dolo ce ne sono 142 (20 in terapia intensiva); 85 all'ospedale all'Angelo di Mestre (25); 69 a Venezia (8); 32 a Chioggia (5); 19 a Mirano (5); 67 nell'altro Covid Hospital di Villa Salus e 22 al policlinico San Marco. «L'andamento è instabile, a dente di sega. In questi giorni c'è un minimo calo, ma si va avanti tra alti e bassi», osserva il dg. Entrano in ospedale in media 28 persone al giorno. Dicembre, appunto, è stato il mese più negativo con 813 ricoveri per Covid; seguono novembre con 696; marzo con 420; ottobre con 341; aprile con 233; settembre con 109; maggio con 55.

ISOLAMENTO DA RISPETTARE

In quarantena ci sono attualmente 12.207 persone e Dal Ben è chiaro: «L'isolamento va rispettato, non si fanno i fenomeni», che non sono parole esplicite come quelle del suo omologo di Treviso, Francesco Benazzi, il quale ha parlato di contagiati che non restano a casa, ma poco ci manca. L'età media dei quarantenati è oggi di 49 anni, mentre durante la prima ondata era di 61. Dal primo dicembre i 63 medici impegnati nelle 12 Usca (le Unità anti Covid) operative, hanno seguito 2.252 pazienti a domicilio ed effettuato un migliaio di tamponi molecolari e altrettanti di rapidi. I TAMPONI Dall'inizio della pandemia l'Ulss 3 ha eseguito 550.423 tamponi: 363.365 molecolari e 187.058 rapidi. Sono risultate positive 43.117 persone, pari al 7,8%, che sale al 9% in quest'ultimo periodo, quando anche il numero dei test ha avuto un'impennata: a dicembre ne sono stati fatti circa 4.500 al giorno, 30 mila nel mese. LE CASE DI RIPOSO Com'è noto i focolai sono stati numerosi e pericolosi. Il picco dei contagiati è stato raggiunto il 12 dicembre con 494 ospiti e 248 operatori positivi; adesso siamo a 298 e 196. «E' una situazione che a tratti è stata pesante, ma che sta migliorando. La monitoriamo giorno per giorno, anzi ora per ora», spiega Dal Ben. LE SCUOLE Dall'apertura sono state 1.187 le classi con almeno un positivo, attualmente ne sono interessate 30: 9 dell'infanzia, 8 delle primarie, 9 della secondaria di primo grado e 4 della secondaria di secondo grado (su quest'ultimo dato incide, ovviamente, lo stop della didattica in presenza per le superiori). In totale i positivi sono 1.431: 998 alunni e 433 tra docenti e altro personale. Ora sono 37: 27 e 10. Il totale dei quarantenati è di 7.365, ad oggi 301. «Dall'inizio dell'anno sono stati effettuati 23 mila tamponi», afferma il dg, riguardando 231 classi dell'infanzia, 361 delle primarie, 313 delle secondarie di primo grado e 267 delle secondarie di secondo grado. IL MONDO DEL LAVORO Dal primo luglio scorso l'Ulss 3, mediante lo Spisal, ha seguito 2.316 positivi di 1.185 ditte: 585 sono della Fincantieir, su cui Dal Ben precisa: «Il cluster è azzerato. Ci sono ancora pochi casi che non riguardano più i bengalesi, segno che il lavoro condotto con la Prefettura, il Comune e l'azienda ha dato ottimi risultati».

Alvise Sperandio

