IL BILANCIO

VENEZIA I numeri sono impietosi: novembre era stato il mese nero in fatto di vittime covid solamente perché non era ancora arrivato dicembre. I morti, con i 14 di ieri, sono saliti a 279 dall'inizio del mese (su un totale, dall'inizio della pandemia, di 905): una media impressionante che se continuasse a questi ritmi porterebbe dicembre a chiudersi con oltre 400 morti. Il confronto con il periodo più critico fino a tre settimane fa è da brividi: 113 decessi nei primi venti giorni di novembre, arrivati a 248 alla fine del mese. La curva dei contagi non accenna a diminuire, anche ieri infatti sono stati diagnosticati 567 nuovi casi, (32.436 dall'inizio della pandemia nel Veneziano). E la situazione ricoveri non va certo meglio: 551 al momento gli ospedalizzati nelle varie strutture dell'area metropolitana, con 57 casi gravi in terapia intensiva.

Sul fronte della case di riposo sono contagiati il 14,64% degli anziani e 6,84% degli operatori, per una situazione che si allarga ogni giorno. E il virus, nei giorni scorsi, ha raggiunto anche il carcere di Santa Maria Maggiore. Giovedì sera un detenuto è risultato positivo ed è stato messo in isolamento in una sezione speciale preparata nei mesi scorsi per fronteggiare il contagio.

LUTTO A BURANO

Anche nell'isola di Burano sembrano esserci molti casi, stando alla voce della gente, ma in mancanza di dati certi georeferenziati forniti dall'autorità sanitaria non resta che prendere con le pinze ciò che i residenti denunciano da settimane. Intanto, se ne è andato, dopo qualche settimana passata in rianimazione nell'ospedale di Jesolo, Giorgio Dei Rossi detto Egle, di 68 anni. Un personaggio molto conosciuto in isola perché, oltre alla sua attività di trasportatore di merci, era uno dei membri più attivi dell'associazione Volontari del soccorso. Questa realtà del volontariato è da anni fondamentale perchè ha assicurato per molti anni il trasporto in ambulanza nell'isola da e per l'ospedale Civile di Venezia. I funerali si svolgeranno oggi alle 11 a Burano. Giorgio Dei Rossi lascia la moglie Rossella, i figli Alessandro e Susanna e un nipotino.

RITORNO A CASA

Dopo una settimana di degenza, ha potuto lasciare il Covid hospital di Jesolo. Don Mirco Pasini, parroco della chiesa di San Ferdinando Re di Torre di Fine, da sabato si trova in isolamento fiduciario nella propria abitazione. «Per me ormai è passata racconta il parroco ancora qualche giorno e poi sarò immune. Il mio pensiero va a chi si trova ancora ricoverato e a chi soffre. Mi auguro che presto possa esserci il vaccino in modo da superare questa terribile situazione. Non è una passeggiata, invito tutti a essere prudenti». Quindi un pensiero al personale in servizio all'ospedale di Jesolo: «Tutti hanno dimostrato una grande professionalità conclude don Mirco e un'enorme umanità, ogni loro gesto rappresentava un abbraccio».

Davide Tamiello

Michele Fullin

(Ha collaborato Giuseppe Babbo)

