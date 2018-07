Dialogo serale con quattro scrittori per quattro lunedì

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INCONTRI CON L'AUTOREOCCHIOBELLO Gelato d'autore è un'idea nata da Simona e Rossella dell'Associazione Teradamar che, a partire da domani e per tutti i lunedì di luglio, permetterà a Occhiobello di conoscere quattro autori e le loro opere. Non sarà una vera e propria presentazione di libri, ma un dialogo aperto. Si inizierà con Gianluca Cappellozza con Sedie all'insù (edizioni Augh!), raccolta di racconti introspettivi ambientati in parte in Polesine; Cappellozza è nato a Monselice e vive a Battaglia Terme. Laureato in Sociologia,...