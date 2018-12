CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

di Tiziano Graziottin AEROPORTO - Mai come quest'anno al centro delle cronache, e non solo per l'esponenziale aumento di passeggeri saliti nel 2018 a quota 11 milioni. Le polemiche sulla sosta gratuita breve (pure troppo), sul caro parcheggi e sulle ricadute negative per Tessera hanno lasciato il segno. Alla fine però il buon senso è riuscito a decollare e nel 2019 sarà finalmente creato uno spazio di attesa per le auto di chi va a prendere i viaggiatori in arrivo. BIBIONE - Dove si è tenuto il G20 delle spiagge che ha sancito l'alleanza...