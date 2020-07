DI NUOVO LIBERO

TRENTO M49 ha riassaporato la libertà. L'orso ribelle del Trentino ce l'ha fatta per la seconda volta. Ha tenuto fede al suo soprannome Papillon, un nomignolo affibbiato dal ministro dell'ambiente Sergio Costa e ispirato ad un film di successo degli anni 70 che racconta di un ergastolano condannato ingiustamente e del suo desiderio di libertà. Nella notte tra domenica e lunedì, un anno dopo la sua prima evasione, è nuovamente riuscito ad allontanarsi dai recinti del Casteller. A luglio del 2019 aveva scavalcato una recinzione elettrificata di cinque metri di altezza. Prima dell'alba di ieri, invece, l'orso che era stato catturato ad aprile è riuscito a piegare delle sbarre di ferro di oltre un centimetro di spessore. In questo modo si è creato un varco sufficiente per passare oltre e dileguarsi. E dal dibattito scaturito in Trentino sull'Orso è possibile prevedere che difficilmente il governo cambierà opinione sul lupo a Belluno. Tra i primi a prendere parte al dibattito proprio il Ministro Sergio Costa. «M49 deve vivere, chiediamo che non venga rinchiuso o abbattuto» ha scritto su Facebook. La notizia della fuga ha ovviamente galvanizzato il mondo degli animalisti. Molto meno entusiasta la locale Coldiretti, che teme che l'orso possa mettere in pericolo mucche pecore e cavalli. Per M49 la libertà potrebbe essere però soltanto questione di ore. «Possiamo catturarlo subito» ha spiegato il presidente Fugatti. Se considerato pericoloso per l'uomo M49 potrebbe essere semplicemente abbattuto, una soluzione consentita dal patto sulla gestione degli orsi delle Alpi, sottoscritto da Stato e Regioni. Ora al collo di M49 c'è infatti un radiocollare che permette alla Provincia di Trento di sapere, in qualsiasi momento, dove si trovi. Questo potrebbe essere ritenuto sufficiente per permettere di monitorare gli spostamenti e quindi per ridurre il rischio che possa creare pericolo per i residenti. Dall'altro lato potrebbe essere sufficiente a spingere la Provincia a mettere fine, il prima possibile, alla sua fuga. In ogni caso dal dibattito che emerge attorno alla fuga di M49, con la puntuale presa di posizione del ministro Costa, è facile prevedere che la strada per far cambiare idea al governo sulla questione del lupo sia tutta in salita.

