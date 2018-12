Di Maio ora scende dal balcone e scopre che la manovra non è sua

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIO / 2 Prima il balcone pieno. Poi il balcone vuoto. Prima l'onnipresenza, poi l'assenza. Prima l'«aboliremo la povertà», poi il «rivolgetevi a Conte». La bilancia di Di Maio ha funzionato così. Ma nell'esserci e non esserci, il dilemma Luigi è riassumibile in una domanda semplice: perché perdere tanto tempo in una guerra improbabile, per arrivare alla fine a un risultato prevedibile, ovvero una non vittoria mascherata da pareggio? Di Maio in questa partita multipla e intrecciata ha perso con Draghi che il 25 ottobre ha...