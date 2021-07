Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Di colpo, 11 nuove positività in più. Era da maggio che non c'era un aumento di contagi giornalieri in doppia cifra. Effetto della variante Delta, ormai prevalente, ma anche di un rilassamento generale. Per il Polesine con 47 persone attualmente positive, 3 ricoverate, 133 in isolamento domiciliare e l'incidenza settimanale risalita allo 0,35%, pur evidenziandosi una risalita, si tratta di numeri ancora piccoli e non sufficienti per poter...