DEVOZIONEVENEZIA La veglia di sabato sera dovrà essere anticipata per non sforare il coprifuoco delle 22. Giovedì, durante la messa nella cena del Signore, non ci sarà la lavanda dei piedi. Venerdì, invece, niente bacio della Croce, vietate anche le vie Crucis. Sono le indicazioni per la celebrazione del Triduo pasquale in diocesi (1-3 aprile), che il vicario del patriarca per la Pastorale don Daniele Memo ha inviato alle parrocchie....